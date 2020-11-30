Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 30 ноября 2020: заболели 393 человека, умерли 23

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 30 ноября в Красноярском крае за все время 36 232 подтвержденных диагнозов (+334 за сутки). Выздоровели 28 665 человек (+335 за сутки). Умерли 1118 пациентов(+23 за сутки).

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Но это данные без учета статистики в закрытых городах. В Железногорске за сутки зафиксировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Зеленогорске – 30.

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 1 781 696 (+12 734 за последние сутки).

Под наблюдением 11 043 человек (+835 новый за сутки, снято с наблюдения – 815).

Динамика распространения коронавируса в крае за сутки Фото: ИЦК

- Красноярский край опустился на 9 место и по-прежнему остается в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по коронавирусу. - Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки. Край преодолел планку в 36 тысяч заболевших. Число выздоровевших вновь почти сравнялось с количеством инфицированных - 335 пациентов выписались из стационаров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В оперштабе напомнили, что на базе онкодиспансера на Московской сейчас работает резервный инфекционный госпиталь. Сейчас там находится 114 человек.

Медики в резервном госпитале Фото: оперштаб

Связаться с врачами можно с 11 до 16 по телефонам:

- отделение N1 (1 этаж): 8-905-088-70-17;

- отделение N2 (2 этаж): 264-16-31.

Плановая помощь в онкодиспансере оказывается в корпусах на 1-й Смоленской, 16.