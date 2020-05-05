2020-05-05T10:21:46+03:00
Происшествия

Ну настоящий военный! «Хирург из горячей точки» ампутировал у подруги почти полмиллиона рублей

Схему для отъема денег придумал хитрую
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
«Хирург из горячей точки» выманил у подруги почти полмиллиона рублей.«Хирург из горячей точки» выманил у подруги почти полмиллиона рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

- Пишу из горячей точки, я здесь ранен, - «военный хирург» из соцсетей избавил сердобольную подругу от полумиллиона рублей. Желая помочь боевому офицеру, жительница Зеленогорска (Красноярский край), попала в разработку к мошенникам и поплатилась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Амурно-военная история произошла в марте нынешнего года. 53-летняя женщина познакомилась в Интернете с мужчиной, он представился военным хирургом. Завязалась переписка, со временем ставшая задушевной. И вдруг в один из дней «офицер» огорошил: меня отправили в горячую точку помогать солдатам, а там ранили.

Но была и хорошая новость: за работу его премировали, продолжал новый знакомый. Выдали целую коробку валюты. Для верности приложил фото. Понятно, женщина была под впечатлением.

«Но есть одна незадача, - посетовал он. – Все знакомые сейчас со мной, в горячей точке. А деньги лучше бы отправить на родину. Единственный друг в России, которому я могу доверять, это ты».

Дальше последовало предложение. Мужчина попросил любимую получить коробку и взять оттуда столько, сколько захочет. Как подарок и... компенсацию за пересылку. Отказать она не смогла. Созвонилась с представителями транспортной компании, указанной «хирургом» (не по почте же отправлять коробку валюты!), так и узнала: дело недешевое. Но оно того стоит.

Ничуть не сомневаясь, попросила кредит в банке, а остальное заняла у знакомых. Всего перечислила «транспортникам» 440 тысяч рублей. Как под гипнозом, сделала несколько переводов.

Но в какой-то момент морок спал. И зеленогорка осознала: ее обманули. Кинулась в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Мошенничество». (Максимальное наказание по ней – 6 лет лишения свободы). Однако подозреваемого пока не нашли. «Хирург из горячей точки» растворился вместе с деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Военный связист из Красноярского края под огнем противника проложил кабель через Амур, чтобы наладить связь со штабом
Уже в трех общежитиях Красноярска обнаружен коронавирус
Трассы под Красноярском стали опасными из-за майского снега
Житель Черногорска поджег свой дом и выпрыгнул из окна
Вот это кадр! Селфи на льдине едва не стоило жизни четверым подросткам
Пьяную массовую драку устроили дети 10-13 лет в Туве
Райффайзенбанк: налоговая декларация в онлайн-бухгалтерии
«Расчленила и сожгла»: жительница Красноярского края вместе с 16-летним сыном избавилась от мужа
Райффайзенбанк: в марте средний чек в аптеке вырос
Айболит в 9 лет: красноярский третьеклассник из пипетки выкармливает попавших в беду котят
В Хакасии водитель фуры сбил мужчину и оставил умирать на обочине
После мощного шторма в Красноярск вернется жара под +30
«Ливни, грозы, град и шквалистый ветер»: на Красноярский край обрушится стихия
В Красноярском крае два друга отправились на рыбалку и пропали