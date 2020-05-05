Ну настоящий военный! «Хирург из горячей точки» ампутировал у подруги почти полмиллиона рублей

- Пишу из горячей точки, я здесь ранен, - «военный хирург» из соцсетей избавил сердобольную подругу от полумиллиона рублей. Желая помочь боевому офицеру, жительница Зеленогорска (Красноярский край), попала в разработку к мошенникам и поплатилась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Амурно-военная история произошла в марте нынешнего года. 53-летняя женщина познакомилась в Интернете с мужчиной, он представился военным хирургом. Завязалась переписка, со временем ставшая задушевной. И вдруг в один из дней «офицер» огорошил: меня отправили в горячую точку помогать солдатам, а там ранили.

Но была и хорошая новость: за работу его премировали, продолжал новый знакомый. Выдали целую коробку валюты. Для верности приложил фото. Понятно, женщина была под впечатлением.

«Но есть одна незадача, - посетовал он. – Все знакомые сейчас со мной, в горячей точке. А деньги лучше бы отправить на родину. Единственный друг в России, которому я могу доверять, это ты».

Дальше последовало предложение. Мужчина попросил любимую получить коробку и взять оттуда столько, сколько захочет. Как подарок и... компенсацию за пересылку. Отказать она не смогла. Созвонилась с представителями транспортной компании, указанной «хирургом» (не по почте же отправлять коробку валюты!), так и узнала: дело недешевое. Но оно того стоит.

Ничуть не сомневаясь, попросила кредит в банке, а остальное заняла у знакомых. Всего перечислила «транспортникам» 440 тысяч рублей. Как под гипнозом, сделала несколько переводов.

Но в какой-то момент морок спал. И зеленогорка осознала: ее обманули. Кинулась в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Мошенничество». (Максимальное наказание по ней – 6 лет лишения свободы). Однако подозреваемого пока не нашли. «Хирург из горячей точки» растворился вместе с деньгами.