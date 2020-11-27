Видео задержания ректора университета в Якутии опубликовал СК

Появилось видео задержания ректора университета в Якутии. Стоп-кадр видео

Следственный комитет опубликовал видео задержания Ивана Слепцова – ректора Арктического государственного агротехнического университета (АГАТУ) в Якутии. Напомним, что его подозревают по двум статьям: «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Их объединили в одно производство.

Иван Слепцов возглавляет университет с 2016 года. В материалах ФСБ, которая и обнаружила растрату бюджетных средств, именно с этого времени и начинают появляться «мертвые души» - 136 студентов, которые на самом деле никогда в данный вуз не поступали и не обучались. Однако средства на них из федерального бюджета перечислялись исправно. За неполные 5 лет сумма достигла 250 миллионов рублей.

- Как полагает следствие, ректор с работниками вуза обеспечил внесение ложных сведений в документы учреждения, по которым они (студенты) переводились на последующие курсы, откуда по достижении 4 курса отчислялись в связи с неуспеваемостью. Что касается выделенных на обучение денежных средств, они изымались должностными лицами из числа руководства Арктического госуниверситета на цели, не связанные с обучением студентов, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по республике Якутия Надежда Дворецкая.

На какие именно цели было потрачено четверть миллиарда и кто принимал участие в этой масштабной афере, предстоит выяснить следствии.

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