Уникальный заполярный курорт построят на плато Путорана за 15 миллиардов рублей

Уникальный заполярный курорт построят на плато Путорана Фото: Евгений САЗОНОВ

На Таймыре появится уникальный заполярный курорт. Эта информация была озвучена 25 ноября в рамках международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве». Это будет масштабный проект, за финансирование которого берется компания «Норникель». Объем частных инвестиций составит около 15 миллиардов рублей.

Какие дивиденды это принесет? Курорт даст толчок для развития туристической индустрии на Таймыре и привлечения со всего мира путешественников и экстремалов. Территория станет более открытой, более доступной.

Путорана в переводе с эвенкийского обозначает «озера с крутыми берегами». А на самом деле это высокогорная равнина, вся сплошь изрезанная многочисленными глубокими, до 700 – 1000 метров, каньонами, пробитыми за миллионы лет тысячами рек. На огромном плато насчитывается тысячи водопадов – самое большое количество в России. Здесь находится самый высокий водопад Евразии – Тальниковый (его высота 482 метра) и географический центр России – озеро Виви.

С плато связаны многие предания северных народов. ЮНЕСКО признала плато Путорана памятником Всемирного наследия. Оно уникально по своей красоте. Виды здесь просто роскошные, но увидеть их мешает только одно: большая удаленность и сложная транспортная доступность, а также отсутствие инфраструктуры. Отдыхать «дикарями» в палатках, как, скажем, на Байкале, Алтае или в Ергаках, - такой вариант за полярным кругом практически невозможен.

По словам вице-президента «Норникеля» Андрея Грачева, объявившего участникам международного форума о планах на строительство уникального курорта, он будет находиться рядом озером Мелкое. Это 40 километров к востоку от Норильска, 80 километров от аэропорта «Норильск» («Алыкель») и 130 километров от Дудинки.

При инвестировании в проект 15 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект от реализации за 10 лет составит 6,9 миллиардов. В создаваемом на севере края туристско-рекреационном кластере «Арктический» город Норильск станет центром культурно-познавательного и промышленного туризма, Дудинка – событийного и этнографического, плато Путорана – экстремального и экологического.