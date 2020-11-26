«Мертвые души» в Якутии: ректор университета получил 250 миллионов рублей на обучение несуществующих студентов

Фото: сайт АГАТУ

Как сообщает прокуратура Якутии, Арктический государственный агротехнологический университет (АГАТУ) с 2016 года незаконно получил 250 млн руб. из федерального бюджета на обучение 136 несуществующих студентов.

«Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели, которые предстоит выяснить»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Итогом проверки, которую проводили совместно с ФСБ, стали уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Их объединили в одно производства.

Обязанности ректора как раз с 2016 года исполняет Иван Слепцов. Сейчас он задержан, однако на официальном сайте АГАТУ все еще значится руководителем вуза.

Он кандидат наук со стажем работы около 30 лет и известный в республике человек: член президиума регионального отделения партии «Единая Россия», депутат парламента Якутии.

Фото: сайт АГАТУ.

Напомним, АГАТУ готовит специалистов сельскохозяйственной отрасли на Севере на ветеринарном, агротехнологическом, инженерном, экономическом факультетах, на факультете лесного комплекса и землеустройства, также в колледже технологий и управления. Здесь учатся более 4,4 тысячи студентов и еще 136 человек, которые сюда никогда не поступали.