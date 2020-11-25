Защита от респираторных вирусов

В осенне-зимний период держите под рукой ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ — препарат, который уже после первого приема укрепляет ваш естественный иммунитет против вирусов, снижая вероятность заболеть в 6 раз [1,2]. Доказано, что входными воротами для вирусной инфекции являются слизистые оболочки дыхательных путей. При применении препарата ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ повышается уровень иммуноглобулинов в слюне и на слизистых оболочках дыхательных путей, что препятствует попаданию вирусов в организм и предохраняет от заражения вирусными инфекциями [3].

В отличие от других, ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ – это уникальные гранулы, которые быстро рассасываются, благодаря чему препарат начинает защищать сразу после приема первой дозы [4, 5], усиливая выработку иммуноглобулинов [3]. ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ подходит для длительной профилактики всей семьи, в том числе пожилым людям и детям, в течение всего периода распространения ОРВИ и гриппа [4].

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4. Согласно инструкции по медицинскому применению Оциллококцинум для профилактики принимается по 1 дозе 1 раз в неделю в период распространения ОРВИ.

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