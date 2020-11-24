Думал – театралка, оказалось – аферистка: красноярец потратил на красотку из интернета 15 000 рублей и все зря

Первое свидание под сенью муз? - Анатолий принял идею на ура Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Ти казала, у четвер - пидем разом на концерт, я прийшов, тебе нема, пидманула, пидвела…», - точно как в песне. 33-летний Анатолий Д. из Красноярска познакомился в интернете с загадочной театралкой и разом лишился 15 тысяч рублей. Не сказать, чтобы огромная потеря, но… Высокие отношения обернулись банальным разводом.

Между тем начиналось все красиво. Увидели друг друга в соцсетях, понравились, завязалась переписка, а вслед за ней и платонический роман. Продолжение должно было последовать вот-вот, уже в реале. И девушка предложила: «Может быть, сходим в театр?».

Первое свидание под сенью муз? - Анатолий принял идею на ура. Тем более новая знакомая обошлась без намеков – сразу же отправила ссылку на ресурс, где можно купить билеты (театры в Красноярске работают, несмотря на пандемию).

Никаких подозрений у кавалера не возникло. Он с готовностью перешел на сайт, ввел, как предлагалось, данные своей банковском карты (включая код CVC) и за 2 500 рублей приобрел два билета. Ну, думал, что приобрел… Ну, думал, что два.

Вскоре ему позвонили: «Я из службы распространения билетов театра, - представился мужской голос. – Произошла ошибка: вы купили два билета на одно место».

- Неужееели? – протянул ухажер. – А как это поправить?

В ответ ему продиктовали целую инструкцию – многоходовку. Признаваться в том, что мало что понял, было неловко. Анатолий шаг за шагом выполнил все указания добровольного «помощника».

И лишь на следующий день после манипуляций с картой спохватился: со счета автоматически списали не 2 500, а все, что было - 15 000 рублей. Расстроенный, поделился со своей девушкой. Но и она его не обрадовала: «Я хотела тебе сказать, в театр пойти не смогу – проблемы дома. Лучше сдать билеты». А после и вовсе перестала выходить на связь. Тут Анатолий и сообразил наконец: его провели. Ни романтики тебе, ни высоких отношений.

А вместо окультуривания пошел в отделение. Полицейские пробили «театральный» сайт, понятно, он оказался фейковым. В итоге следователи МУ МВД России «Красноярское» возбудили дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.

- Примечательно, что многие знают о существовании телефонных и интернет-мошенников, - говорят полицейские. – Но, когда сталкиваются с ними, не могут вовремя сориентироваться и распознать обман. Что делать? Использовать только проверенные сайты, а перед оплатой банковской картой обязательно все проверять.

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