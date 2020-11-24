Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 ноября 2020 года: заболели 336 человек, умерли 24

За сутки в крае 24 человека умерли от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Красноярском крае на 14.00 часов 24 ноября 2020 года всего 34 227 подтвержденных диагнозов (+336 за сутки). Выздоровели 26 666 человек (+331 за сутки). Умерли 979 пациентов (+24 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,0 процент. Проведено тестов на коронавирус всего 1 691 637 (+ 9 971 за последние сутки).

Под наблюдением 9 978 человек (+842 новых за сутки, снято с наблюдения – 636).

Динамика распространения коронавируса в крае за сутки Фото: ИЦК

- Красноярский край остается в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, на 7 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки. Сегодня в регионе выявлено на 1 случай коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее. Регион преодолел планку в 34 тысячи заболевших. Число выздоровевших незначительно уступает количеству инфицированных.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

В оперштабе напоминают, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Соблюдать меры безопасности нужно не только в общественных местах, но также на парковках, в лифтах, в подъездах.