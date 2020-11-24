Стало известно, кто представит Сибирь на международном конкурсе красоты в Индии

Красноярка Дарья Губанова поедет на международный конкурс Фото: instagram

Красноярка Дарья Губанова представит Сибирь на международном конкурсе красоты «Мисс GLAM Мира 2021» в Индии. Об этом сообщили в Академии конкурсов красоты (официальный представитель международных конкурсов в России и СНГ).

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, конкурс пройдет в августе следующего года.

У Дарьи уже несколько титулов Фото: instagram

Что известно о конкурсанте? Дарье 20 лет. Она является обладательницей главной короны «Мисс Красноярский Край 2020», а так же «Первая вице-мисс Азия Сибирь». Всесторонне развита. Она отлично танцует и играет в шахматы.

Дарья прекрасно танцует Фото: instagram

Приглашение на участие в конкурсе девушке вручили представители Академии международных конкурсов красоты со словами: «Поздравляем с участием в этом масштабном мировом событии!».

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