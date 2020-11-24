Стало известно, кто представит Сибирь на международном конкурсе красоты в Индии

Красноярка Дарья Губанова поедет на международный конкурс Фото: instagram
Красноярка Дарья Губанова представит Сибирь на международном конкурсе красоты «Мисс GLAM Мира 2021» в Индии. Об этом сообщили в Академии конкурсов красоты (официальный представитель международных конкурсов в России и СНГ).
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, конкурс пройдет в августе следующего года.
У Дарьи уже несколько титулов Фото: instagram
Что известно о конкурсанте? Дарье 20 лет. Она является обладательницей главной короны «Мисс Красноярский Край 2020», а так же «Первая вице-мисс Азия Сибирь». Всесторонне развита. Она отлично танцует и играет в шахматы.
Дарья прекрасно танцует Фото: instagram
Приглашение на участие в конкурсе девушке вручили представители Академии международных конкурсов красоты со словами: «Поздравляем с участием в этом масштабном мировом событии!».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Никогда не уезжала от семьи надолго»: у «Миссис Россия 2020» трое детей и студия умных тренировок
Национальный титул «Миссис Россия 2020» получила Дарья Иванова из Нижнего Новгорода. Даше 31 год, у нее 3 детей. У новой «Миссис Россия» высшее образование – она специалист по внешне-экономической деятельности. Сейчас Иванова руководит студией «Боди Стор» - место умных тренировок. Увлекается танцами, живописью и фитнесом (подробнее).