Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 24 ноября 2020: выздоровели более 26 тысяч человек

Пока заболевших больше, чем выздоровевших Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Красноярском крае на утро 24 ноября 2020 года за все время 33 891 подтвержденный диагноз (+335 за сутки). Выздоровели 26 225 человек (+335 за сутки). Погибли 955 пациентов (+17 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,0 процентов.

Проведено тестов на коронавирус всего 1 681 666 (+13 390 за последние сутки).

Под наблюдением 9 772 человека (+831 новый за сутки, снято с наблюдения – 625).

23 ноября состоялось очередное заседание оперштаба. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, занятость коечного фонда в больницах края - 76 процентов.

Что с лекарствами? В середине недели ожидается поставка почти 12 тысяч упаковок препарата «Фавипиравир» и 19 тысяч упаковок препарата «Гриппферон». На склад уже отгружены 1800 упаковок гормонального препарата «Преднизолон».

- Большая часть средств, которые были выделены из федерального бюджета, уже законтрактованы, - сообщил зампредседателя правительства края Алексей Подкорытов. - Это значит, что мы уже понимаем наименования и количество препаратов, которые нам должен поставить тот или иной производитель лекарств.

Во время заседания президиума правительства Красноярского края губернатор попросил обратить особое внимание на стимулирующие выплаты для медработников.

Врач скорой помощи Вячеслав Фролов получил благодарственное письмо Фото: оперштаб

- Медики сейчас должны чувствовать поддержку со стороны государства и получать все обещанное до копейки, - сказал Александр Усс. - Поэтому контроль за стимулирующими выплатами должен быть самым жестким. Все жалобы необходимо рассматривать в кратчайшие сроки. От этого зависят жизнь и здоровье наших земляков.

Тем временем пациенты не устают благодарить за свое выздоровление медицинских работников. Часто они хотели бы официально выразить признательность врачу или фельдшеру. И это делается.

Например, врач скорой помощи Вячеслав Фролов за чуткое и внимательное отношение к пациенту при выполнении вызова получил благодарственное письмо.