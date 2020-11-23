Чем запомнился бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин

Журналист Марина Алехина познакомилась с Виктором Зиминым в 2009 году, когда он стал главной Хакасии. Фото: Марина Алехина

Сегодня утром, 23 ноября, в московском госпитале скончался Виктор Зимин. Он возглавлял Хакасию 9 лет – с 2009 по 2018 год. На последних выборах проиграл своему сопернику Валентину Коновалову и перешел работать в другое место. Точнее, вернулся – на железную дорогу, стал заместителем генерального директора ОАО «РЖД» по восточному дивизиону.

Чем же запомнился Виктор Зимин, что говорят о нем сегодня те, кто знал его, работал с ним бок о бок или под его руководством. Многие искренне скорбят по поводу его безвременной кончины.

Марина Алехина коллега журналист и бывший редактор «КП» в Хакасии, хорошо знала Виктора Зимина, поскольку много лет тесно работала с правительством республики:

- Виктор Михайлович – фигура харизматичная. Запомнился своей конкретностью: если сказал, значит сделал. Был по-хорошему амбициозен, он брался за то, что, казалось бы, невозможно было сделать. И добивался своей цели. Что бы ни говорили, но Музейный центр, Перинатальный центр, конные скачки на Кубок главы Хакасии – этого всего добился Зимин. Он обратил внимание на малые погибающие села, в которых живут по сто и меньше человек. Программа возрождения таких сел – это тоже его заслуга.

Виктор Михайлович запомнился своими цитатами. Многие из которых могли быть непоняты или переиначены. А на самом деле он говорил всегда искренне. Например, однажды выразился, не помню дословно, но «если нечего есть – езжайте в деревню и варите тушенку». Он имел в виду, что стыдно жить в деревне и голодать. В деревне, где есть огород, где можно разводить скот и собирать в лесу ягоды. Я ездила как редактор «Комсомолки» по деревням и видела, что там люди спиваются, а потом говорят, что им нечего есть. Вот именно это Виктор Михайлович имел в виду.

А вот еще один эпизод, уже личный. Когда Зимин стал председателем правительства Хакасии, я приехала знакомиться с ним как журналист федерального СМИ. И сказала: «Я показываю Хакасию на уровне федерации». Он был удивлен моей дерзостью и ответил: «С чего это? Вообще-то Хакасию на уровне федерации представляю я». Я ему уточнила: «Вы только что начали, а я уже 5 лет». Вот так мы друг друга запомнили, с той поры при встрече он всегда со мной здоровался. И первую почетную грамоту в формате главы республики Зимин вручил именно мне.

Директор Хакасского заповедника много раз принимал у себя Виктора Зимина - от очень любил природы. Фото: Виктор Непомнящий

Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский» назвал Виктора Зимина «самым заповедным губернатором». На своей странице в «Фейсбуке» он написал, что за 9 лет в Хакасии было организовано самое большое за всю историю республики количество особо охраняемых природных территорий, в том числе федеральный заказник «Позарым», природный парк «Хакасия», региональные заказники и природные памятники. Финансирование и оснащение природоохранной отрасли Хакасии было, пожалуй, лучшим в Сибири (на единицу площади).

- Виктор Михайлович один из немногих (если не единственный) губернатор, награжденный государственной наградой – За заслуги в заповедном деле! Если бы не личное участие Виктора Михайловича в жестком решении узаконить границы заповедника в 2009-2012 годах, то, скорее всего, в заповеднике перестали бы существовать такие участки как «Озеро Иткуль» и «Озеро Беле». Он побывал в каждом визит-центре заповедника лично и чаще всего в преддверии открытия. В октябре 2020 года исполнилось десять лет моему знакомству с Виктором Михайловичем, очень жаль, он мог бы еще многое сделать для нашей страны.

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