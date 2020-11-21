Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 ноября 2020 года: заболели 334 человека, умерли 15

Маски все еще актуальны..... Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным на 14 часов 21 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего всего 33220 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 334 случая заболевания. Умерли 918 человек, в том числе за последние сутки 15 человек.

Темп прироста за сутки – 1,0 %. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9303 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 837 чел.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 579.

Проведено тестов на коронавирус всего 1651246, из них за последние сутки 19246.

- Красноярский край по итогам суток поднялся на 7-е место в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. – Прирост заболевших превысил 330 человек в сутки. Число выздоровевших почти сравнялось с количеством инфицированных. Количество летальных исходов - 15 за сутки.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 822 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 816 (23,4%) без клинических проявлений. Подтверждено 467 летальных случаев.

ВАЖНО

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.