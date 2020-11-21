Коронавирус в Красноярске, последние новости на 21 ноября 2020: за последние сутки умерли еще 12 человек

Большинство зараженных лечится дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае по данным регионального Управления Роспотребнадзора на 20 ноября 2020 года: за сутки зафиксировано 336 новых случаев заболевания COVID-19. Всего – 32 886 подтвержденных диагнозов. Темп прироста за сутки – 1,0 %.

В том числе в краевом центре – 83 новых случая, Ачинске – 21, Норильске – 27.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9045 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 844, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 665. Проведено тестов на коронавирус всего 1 632 000, из них за последние сутки 20 012.

Выздоровевших всего 25 333 человека, за сутки 332, то есть почти столько же, сколько и заболели. И по количеству летальных исходов – за сутки умерли 12 человек, всего за время пандемии 903 погибших.

В эту статистику не входят закрытые города, там ведут отдельный подсчет. В частности, в Железногорск 20 ноября зафиксирован антирекорд: 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Зеленогорске показатели меньше: плюс 68 новых случаев за сутки, всего 2146.

Врачам помогают ездить на вызовы волонтеры, компании передают медикам свои машины с водителями. Все, кто участвует в таких акциях, получают талоны на автомойку, чтобы можно было вымыть машину.

А еще в Красноярский край начали завозить крупные партии лекарств от коронавируса. Губернатор лично обзвонил федеральных поставщиков и договорился о подвозе препаратов в регион, об этом сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Лекарства поступят в розничную продажу по аптечным сетям, часть лекарств распределят по ковидным госпиталям и стационарам, часть будут бесплатно доставлять тем, кто лечится дома.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе возобновили работу волонтеры. Они привозят лекарства и продукты одиноким пожилым людям. Оставить заявку можно по номеру 8-800-200-34-11, 8-800-100-53-19 (кнопка «3»). Присоединиться к волонтерам можно, подав заявку на официальном сайте мывместе2020.рф или на сайте dobro.ru.