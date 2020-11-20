По 80 вызовов в день, а день – ненормированный: Красноярская городская детская больница № 8 благодарит за помощь ковидным бригадам

Красноярская городская детская больница № 8 благодарит за помощь ковидным бригадам. Фото предоставлено КГДБ № 8

- Без них наши ковидные бригады просто бы не справились. Вы даже не представляете, какая это для нас колоссальная помощь. Компания первой откликнулись на наш призыв в тот момент, когда нам было особенно тяжело. Спасибо, большое человеческое спасибо, - так главный врач Красноярской городской детской больницы № 8 Маргарита Маслова отзывается о компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз», которая передала в им распоряжение два микроавтобуса.

Сегодня ситуацию с коронавирусом в Красноярске удается сдерживать с трудом. Количество заболевших таково, что медицинские учреждения не справляются с количеством вызовов. Врачи работают уже без выходных. Особенно не хватает «скорых» - все машины, что есть – все на выездах. Несколько недель назад в городе появились автоволонтеры – это горожане, которые в свободное время садятся за руль и помогают врачам ездить на вызовы. «А чем мы хуже рядовых добровольцев?» - сказали руководители некоторых компаний, учреждений, организаций.

У каждого из этих врачей ненормированный рабочий день, который начинается утром, а завершиться может к полуночи. Фото предоставлено КГДБ № 8

В конце октября в «Инстаграме» детской больницы № 8 появилось сообщение: «Ищем добровольцев. Для того, чтобы наши врачи могли выезжать на дом к больным вовремя, нам нужна ваша помощь и поддержка». Нефтяники не смогли остаться равнодушными, тем более что сами уже к тому времени думали о том, что должны как-то помочь врачам в их нелегкой работе. Поэтому сразу же связались с руководством медицинского учреждения. Решили, что самым удобным вариантом будут микроавтобусы. Обсудили условия: водителей снабдить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, тестировать их на ковид, салоны автобусов регулярно дезинфицировать. Добровольцами вызвались несколько водителей.

Добровольцы-водители из компании "Славнефть-Красноярскнефтегаз". Фото предоставлено КГДБ № 8

- Каждое утро они приезжают к крыльцу больницы. Мы измеряет им температуру, они переодеваются – и затем две ковидные бригады отправляются в путь, - продолжает главный врач Маргарита Маслова. – В день у них до 80 вызовов к нашим маленьким пациентам, а день-то ненормированный, могут в 9 часов вечера завершить, а могут и в полночь.

- Я своими глазами увидел, как врачам тяжело, - делится впечатлениями водитель Андрей Янченко. – Утром они садятся в машину бодрые, а к концу смены – это героини с уставшими, но добрыми глазами. А мне хоть и непривычно работать в таком режиме, но я не могу их подвести. Чувствую свою причастность – я тоже помогаю людям. И это здорово.