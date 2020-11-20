На Красноярском цементном заводе запустили новый электрофильтр

Церемония запуска электрофильтра - Сергей Шепталин и Виталий Бадмаев Фото: ИВАНОВА Диана

19 ноября в ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») завершился масштабный экологический проект: введен в эксплуатацию современный электрофильтр швейцарского производства, установленный на вращающейся печи № 5.

Старт работе нового оборудования дали исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Сергей Шепталин и первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев.

Современный электрофильтр обеспечит стабильное функционирование системы газоочистки печи, уменьшит количество пыли в отходящих газах.

- Оборудование введено в строй, несмотря на объективные трудности. Ни пандемия, ни экономический спад в стране не смогли помешать «Сибирскому цементу» реализовать планы по повышению экологической безопасности производства. Снижая воздействие на окружающую среду, мы заботимся о настоящем и будущем наших детей и жителей всего города, – подчеркнул Сергей Шепталин.

Вращающаяся печь № 5 Фото: ИВАНОВА Диана

Вращающаяся печь №5 – самая мощная из трех печей обжига Красноярского цементного завода: агрегат выпускает 35 тонн клинкера в час.

Как отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин, установка электрофильтра стала третьим проектом модернизации линии за последние годы.

Мероприятия, проведенные на производстве ранее, также направлены на достижение экологического эффекта. Суммарный объем инвестиций АО «ХК «Сибцем» превысил 800 млн рублей.

130-метровая дымовая труба Фото: ИВАНОВА Диана

Так, в 2019 году на предприятии построена единая для всех печей 130-метровая дымовая труба, заменившая три прежних трубы высотой до 80 метров, что позволило улучшить условия рассеивания частиц неорганической пыли, содержащихся в отходящих газах печей обжига и верхних слоях атмосферы, и снизить их концентрацию в приземном слое.

Помимо этого, реализован проект по техническому перевооружению вращающейся печи №5 с разделением тракта приготовления форсуночного топлива, установкой многоканальной горелки PYRO-JET производства немецкой фирмы KHD Humboldt Wedag AG и рукавного фильтра фирмы SCHEUCH (Австрия) на угольную мельницу №5. В результате модернизации удалось обеспечить более эффективное сжигание твердого топлива, добиться снижения его расхода и, соответственно, уменьшения количества выбросов.

ООО «Красноярский цемент» является участником федерального проекта «Чистый воздух». Как отметил Виталий Бадмаев, предприятие внесло существенный вклад в его реализацию.

- Компания инвестировала в проект значительные средства, и экспертное сообщество высоко оценивает экологическую эффективность тех мероприятий, которые были реализованы на заводе, – подчеркнул Виталий Бадмаев.

Электрофильтр Elex Фото: ИВАНОВА Диана

Особенно важна экологическая модернизация цементного завода для жителей города Красноярска и прежде всего – Свердловского и Кировского районов, уверен первый замглавы Красноярска Владислав Логинов.

- Завод «Красноярский цемент» действительно сегодня думает, делает и работает по-красноярски. Тема экологии очень сложная, но предприятие уделяет ей большое внимание и иногда идет на шаг впереди тех требований, которые мы выдвигаем для городских производств, – подчеркнул Владислав Логинов.

За работой печи сотрудники следят из удобного офиса Фото: ИВАНОВА Диана

Для завершения программы модернизации, рассчитанной до 2025 года, потребуется еще порядка 800 млн рублей. В результате к европейским экологическим стандартам будут приведены печи № 3 и № 4.