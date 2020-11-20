«На лыжи!»: благотворительный проект открывает в Сибири свой юбилейный – пятый сезон

18 ноября в День снега стартовал в Красноярске. Фото предоставлено пресс-службой компании

Какой зимний вид спорта самый популярный у сибиряков? Задайте этот вопрос и будьте уверены заранее, что большинство ответит: лыжи. Самый простой, самый доступный и самый, если хотите, романтичный. Вы только представьте себе лыжную прогулку в лесу или полях, когда под ногами хрустит свежий снег. А если рядом друзья или семья – это и для души, и для тела. Представили? И сразу же захотелось присоединиться, не так ли?!

Пять лет назад сибирский промышленник Олег Дерипаска озвучил свою идею, как повысить качество жизни в регионах присутствия возглавляемых им компаний: поставить всех на лыжи – и работников предприятий, и членов их семей, и всех остальных любителей спорта. Сделать этот проект ежегодным и благотворительным – то есть помогать приобретать оборудование и снаряжение, чтобы занятия лыжным спортом стали доступнее для детей и взрослых.

Благодаря сотрудничеству алюминиевого гиганта РУСАЛ, энергетической компании En+ Group и Федерации лыжных гонок России эта идея получи путевку в жизнь. Сегодня проект «На лыжи!» объединил любителей и профессионалов, тренеров и болельщиков в 18 городах из 5 регионов России. Основное внимание уделяется, конечно же, детям и подросткам, ведь спорт – это один из инструментов воспитания молодого поколения.

За то время, пока существует благотворительный проект, организаторы инвестировали в него более 360 миллионов рублей. Деньги пошли на модернизацию лыжных баз, стадионов и трасс; на приобретение нового инвентаря и подготовку тренеров. Образовательные курсы окончили 402 специалиста, которые теперь занимаются с ребятами.

Начиная с 2016 года участниками массовых лыжных мероприятий стали более 52 тысяч спортсменов-любителей. Фото предоставлено пресс-службой компании

Регулярно проводятся различные состязания в формате семейных и спортивных праздников. Начиная с 2016 года (когда проект был запущен) участниками массовых лыжных мероприятий стали более 52 тысяч спортсменов-любителей. Начиная с 2018 года проекты стали приобретать больший размах.

Взять, например, город Ангарск в Иркутской области. После полного обновления лыжных трасс биатлонный комплекс «Ангарский» теперь может принимать спортивные мероприятия всероссийского уровня. В Братске продолжается реконструкция нескольких стадионов и баз отдыха для проведения лыжных праздников. А город Тулун, тот самый, что пострадал летом 2019 года от стихийного бедствия, получил средства на строительство новой лыжной базы. Она уже открылась.

Какую роль благотворительный проект «На лыжи!» играет в жизни детей и подростков, рассказала Надежда Морозова, «Лучший лыжный тренер» этого года в Республике Коми. У нее сейчас тренируются более 60 человек разных возрастов.

- Раньше дети приходили к нам на лыжные гонки со своим инвентарем. Мы могли им предложить старенькие лыжи. Но с каждым годом таких возможностей становилось меньше, ведь лыжи и палки изнашивались, ломались. А сейчас с этим нет проблем, - рассказала Надежда.

Сегодня родители с удовольствием приводят ребятишек заниматься в лыжных секциях, ведь им уже не нужно тратиться и самим приобретать лыжи. Хороший инвентарь (даже не для профессионалов, а для любителей) стоит немалых денег. А тут – привели, детям понравилось, они втянулись – и вот вам здоровая позитивная альтернатива праздному ничегонеделанью. А когда вокруг полно единомышленников, в ребятах укрепляется спортивное воспитание и здоровые жизненные ценности.

Праздник - семейный, впечатление - незабываемое. Фото предоставлено пресс-службой компании

У Полины Андреевой, которая стала «Лучшим тренером» года в Кемеровском области, за плечами 40 лет тренерского стажа. Казалось бы, много на своем веку повидала, ничем ее не удивишь. Но когда ее воспитанник стал абсолютным победителем гонок в финале первенства «На лыжи!» в городе Братске в сезоне 2017-18 годов, а потом с таким восторгом рассказывал и показывал призы, даже опытный наставник удивилась: насколько масштабно и продуманно организаторы благотворительного проекта относятся к своей задаче.

К большому сожалению, в нынешнем году коронавирус внес свои коррективы во все сферы жизни, в том числе и спортивные. Но отменяться мероприятия не будут, ну если только изменится их формат или немного перенесутся на чуть попозже. Сезон только начался, впереди как минимум четыре месяца, когда можно кататься на лыжах.