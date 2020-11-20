Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 ноября 2020 года: в закрытом Железногорске за сутки заболели 127 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 ноября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на 14 часов 20 ноября. Регион впервые за несколько дней опустился на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Теперь край на 8-м месте. За сутки здесь зафиксировано 336 новых случаев заболевания COVID-19. Всего – 32 886 подтвержденных диагнозов. Темп прироста за сутки – 1,0 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого управления Роспотребнадзора. В краевом центре – 83 новых случая, Ачинске – 21, Норильске – 27.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9045 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 844, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 665. Проведено тестов на коронавирус всего 1 632 000, из них за последние сутки 20 012.

Распределение по городам и районам края

Выздоровевших всего 25 333 человека, за сутки 332, то есть почти столько же, сколько и заболели. И по количеству летальных исходов – всего 903 погибших, за сутки плюс12.

Но антирекорд сегодня поставил Железногорск: 20 ноября там зафиксировано 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровели 143 пациента. На домашний карантин направлены 175 железногорцев, 114 человек его уже завершили. Всего в Железногорске 2 880 лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19, из них 1939 пациентов выздоровели. За весь период наблюдения на домашний карантин были направлены 9173 человека, 8711 - его уже завершили.

В Зеленогорске показатели меньше: плюс 68 новых случаев за сутки, всего 2146. Выздоровели 51, всего 869. Количество летальных исходов не изменилось – 18 погибших с начала эпидемии.