Дистанционное обучение школьников в Красноярске 2020: продлено еще на две недели – до 6 декабря

Дистанционное обучение школьников в Красноярске 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Дистанционное обучение школьников в Красноярске продлено еще на две неделе – до 6 декабря. Такое решение было принято управлением образования по рекомендации регионального министерства образования, сообщили в ведомстве. К сожалению, мера эта вынужденная – ситуация с коронавирусом в городе по-прежнему остается напряженной. За минувшие сутки – 87 официально подтвержденных новых случаев. И такой показатель – более 80 человек – держится много дней. И хотя дети и подростки не относятся к группам риска, опасность заразиться для них также высока.

Начальная школа продолжает обучение в очном режиме. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации руководители учреждений могут принимать решение о переводе на дистант в индивидуальном порядке.

- В последние две недели количество детей и педагогов, заразившихся коронавирусом, начало снижаться. Если на первой неделе ноября заболевших детей было 229, а педагогов – 150 человек, то на этой неделе болеют 181 ученик и 73 учителя. Стоит отметить, что количество заразившихся детей снизилось не сильно, а вот заболевших учителей стало в 2 раза меньше. Сейчас важно не допустить ухудшения ситуации, – отмечает заместитель руководителя главного управления образования Ольга Харламова.

Сейчас в дистанционном формате в Красноярске обучаются более 67 тысяч школьников. В очном режиме – более 56 тысяч учеников. Также 28 классов начальной школы находятся на дистанте в связи с карантином.