Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 20 ноября 2020: заболевших и выписанных поровну – по 333 человека

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 20 ноября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 20 ноября ситуация с коронавирусом в Красноярске и крае выглядит следующим образом. Всего зарегистрировано 32 550 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 333 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого управления Роспотребнадзора. В нее не вошли закрытые города Железногорск и Зеленогорск, по ним информация идет отдельно. Согласно сводке, наибольшее количество суточных случаев по прежнему в Красноярске – 87, в Ачинске – 24, Норильске 23, в Новоселовской районе – 16, в Енисейске – 15.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 866 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 707. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 562. Проведено тестов на коронавирус всего 1 611 988, из них за последние сутки 19 070.

Выздоровели и выписались за сутки – 333 человека, столько же, сколько заболевших. А всего с начала эпидемии в крае – 25 001 человек. Количество летальных исходов за сутки – 15, всего 891.

Информация в закрытых городах. Зеленогорск – новых случаев за сутки 62, всего 2078 заболевших. Выздоровели 51, всего 818. Умерших за сутки 1, всего 18. В Железногорске зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего 2753 лабораторно подтвержденных случая заражения Covid-19. Выздоровели за сутки 109 пациентов, всего 1796.