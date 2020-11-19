Лучшие фото Бориса Бармина: ушедший из жизни фотограф сохранил в своих снимках историю Красноярского края

Борис Бармин много раз снимал нефтеразведку и нефтедобычу, подготовил фотовыставку "10 лет Ванкорнефти". Фото: Мария ЛЕНЦ

Борис Бармин — один из наиболее известных красноярских фотографов — скончался утром 18 ноября в Красноярске на 75 году жизни. Более 50 лет он снимал события и людей в Красноярском крае, оставил огромный архив.

Голуби и дети. 2009 год

Пожар на Шахтеров. 2014 год

Борис Юрьевич родился в 1946 году в Ленинграде, университет закончил в Иркутске, жил и работал в Красноярске, объездил весь край, всю Сибирь. Кстати, он выбрал профессию отца, Юрий Бармин был фотокорреспондентом ТАСС по Красноярскому краю.

День города. 2010 год

Выйдя на пенсию, Борис Юрьевич посвятил себя работе в Красноярском региональном отделении Союза журналистов России. Председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов написал в социальных сетях: «Есть люди, которые становятся настолько незаменимыми, что их в какой-то момент начинаешь воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Как электрический свет, воду, бегущую из крана, мобильный телефон… И начинаешь понимать, насколько ты беспомощен, только тогда, когда это «само собой разумеющееся» исчезает из твоей жизни. Для меня, для нашей краевой организации Союза журналистов России, Боря Бармин был именно таким человеком».

День молодежи. 2011 год

Фотограф Илья Наймушин вспоминает о нем так: «Вечно молодой, заряженный на оптимизм, доброту к окружающим, внимательный ко всем и всему. Летом встретил катающегося на велосипеде, поболтали, и Боря поехал по вантовому мосту - бодрый, весёлый. И тут такая новость, как гром среди ясного неба. Светлая память».

Крещение. 2010 год

Светлая память о Борисе Юрьевича навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил.

В архивах многих красноярских изданий в память о Борисе Бармине остались его снимки. Мы благодарим «Городские новости» за предоставленные фото, и сегодня мы увидим их еще раз и впомним их ушедшего автора.

Масленица. 2009 год

Прощание с ним состоится 21 ноября в 13 часов 30 минут в зале прощаний по адресу: Красноярск, улица Партизана Железняка, 1ж (возле Медакадемии). Бориса Бармина похоронят на кладбище Бадалык.