Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 ноября 2020 года: заболели 333 человека, умерли 15

очень важно беречь себя и уважать других! Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным на 14 часов 19 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 32550 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 333 случая заболевания. За последние сутки умерли 15 человек.

Темп прироста за сутки – 1,1 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8866 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 707 чел.

Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 562.

Проведено тестов на коронавирус всего 1611988, из них за последние сутки 19070.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

- Красноярский край за сутки не изменил позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край остается на 7-м месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. -

Прирост заболевших превышает 320 человек в сутки. В регионе выявлено на 2 случая коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее - 333 человек заболели. Число выздоровевших сравнялось с количеством инфицированных - 333 пациента выписаны из стационаров, на 7 больше, чем днем ранее. Регион преодолел планку в 25 тысяч излечившихся.

Данные оперштаб Красноярского края.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 610 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6 078 (25,7%) без клинических проявлений. Подтверждено 463 летальных случая

ВАЖНО

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.