Сам не мог дышать и глотать: красноярские хирурги заморозили пациента, чтобы его спасти

Врачи заморозили пациента, чтобы его спасти. Фото: министерство здравоохранения Красноярского края.

Красноярским хирургам пришлось заморозить пациента, чтобы спасти его жизнь. Уникальную операцию под названием «замороженный хобот слона» провели в федеральном кардиоцентре, рассказали в министерстве здравоохранения края.

Аневризма могла разорваться в любой момент

63-летний Михаил П.* попал на операционный стол в тяжелом состоянии. У больного серьезно расширился участок аорты (самый крупный сосуд тела, по которому под огромным давлением движется кровь). Нормально дышать и глотать он просто не мог.

- Аневризма могла разорваться в любой момент, а это мгновенная смерть, - сообщила «Комсомольской правде – Красноярск» пресс-секретарь Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Наталья Машукова. – Подобная патология встречается как у молодых, так и у пожилых. В этом случае человеку, можно сказать, повезло, у него вовремя диагностировали заболевание. Тем не менее операции на аорте считаются самыми сложными и опасными. В нашем центре они проводятся вот уже 10 лет. Бывают случаи, когда у пациента поражены несколько участков аорты, тогда операции могут идти по 18 часов – со сменой хирургов.

Михаил провел на операционном столе девять, с ним работала целая бригада – 15 человек – хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медсестры…

- У пациента была аневризма дуги аорты и большая аневризма нисходящего отдела грудной аорты, она сдавливала трахею и пищевод, из-за чего было невозможно свободно дышать и принимать пищу, - делится заведующий кардиохирургическим отделением №1 Алексей Андин.

Таких операций единицы

Чтобы вернуть Михаила к нормальной жизни, врачи выбрали технологию «замороженный хобот слона» - впервые в Красноярском крае. Да и в России таких операций – единицы.

- Пациента охладили до 24 градусов, - продолжает Алексей Андин. – Все проходило в условиях гипотермии. – После остановили кровообращение на 60 минут.

Что это дало? Операция очень объемная. Нужно по очереди исключать из кровообращения участки аорты, заменять пораженные протезом и вшивать в него сосуды, что питают головной мозг, спинной, печень, почки и сердце.

- Когда пациента охлаждают, его кровь бежит медленнее, поэтому хирурги могут работать, - пояснили «Комсомольской правде – Красноярск» представители кардиоцентра. – Когда возникает необходимость полностью осушить определенные участки, человека переключают на искусственное кровообращение, для этого есть специальный аппарат, ИК. Чтобы мозг и легкие пациента не погибли, его подключают к ИК. И какое-то время человек живет за счет него. А все остальное «поле» сухое, и врачи могут оперировать поражения. Искусственное кровообращение – всегда удар для пациента, врачи максимально стараются сократить время, проведенное пациентом на ИК. И выиграть его помогает охлаждение.

Без риска и одышки

По словам хирурга, операция была гибридной. Аневризму грудного отдела закрыли стент-графтом (это протез, заменяющий пораженный участок), а дугу аорты – синтетической конструкцией, причем с пересадкой артерий, снабжающих кровью головной мозг. Все удалось: операция прошла успешно, уже на вторые сутки Михаила перевели в отделение. Скоро он сможет вести обычную жизнь – без трубок и одышки. Спасибо врачам!

(*имя пациента изменено – по требованию законодательства).