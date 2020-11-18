Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 ноября 2020: заболели 335 человек, умерли 18

Прирост заболевших превышает 320 человек в сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 14.00 часов 18 ноября 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 32217 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки 335 новых случаев заболевания. За последние сутки 335 новых случаев заболевания. Всего выздоровели 24 668 человек (+326 за сутки). Умерли 876 пациентов (+18 за сутки).

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

- Красноярский край за сутки не изменил позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Край остается на 7 месте. Прирост заболевших превышает 320 человек в сутки.

Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8721 человек (+703 человека за последние сутки, снято с медицинского наблюдения – 549).

Проведено тестов на коронавирус всего 1592918 (+18040 за последние сутки).

Динамика распространения коронавируса за сутки Фото: ИЦК

Тем временем в Центральном районе Красноярска проверили соблюдение управляющими компаниями противоковидных мер. Хорошо ли обрабатываются дома, где жили заболевшие COVID-19.

- Управляющие организации должны дважды в день проводить санитарную обработку общедомового имущества: кнопок в лифтах, перил, дверных ручек и так далее, - рассказали в оперштабе. - Весь процесс фотографируется, а фото направляются специалисту администрации района.

Прирост заболевших превышает 320 человек в сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

И не только фотография служит подтверждением работы. Ежедневно надзорные органы проводят выборочные проверки УК и ТСЖ.

Добавим, что более тщательно обрабатывать подъезды стали и в тех домах, где пока нет заболевших. В местах, где ежедневно проходят сотни людей, проводят дезинфекцию с использованием специальных средств.