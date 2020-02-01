2020-02-01T12:59:21+03:00
Общество

В Красноярском крае учителям оборудовали кабинет в туалете аварийной школы

На частичный капремонт здания было выделено более 55 миллионов рублей, но что-то пошло не так [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Школа №41 Иланский, Фото: официальный сайт школыШкола №41 Иланский, Фото: официальный сайт школы
Изменить размер текста:

О том, что школа №41 в Иланском (Красноярский край) находится в аварийном состоянии, известно давно. Старенькое здание 1930 года постройки разваливается буквально на глазах: полы прогнили, сквозняки гуляют, коммуникации старые. Учителя за последние годы устали латать здание своими силами, но ребятишек где-то учить надо, да и самим работать… И если с уроками временный выход нашелся – закрыта только часть школы, в другой идут занятия. А вот с подготовкой к урокам у учителей реальная беда: учительскую оборудовали в туалете…

Кабинет учителя в бывшем туалете.Видео: соцсети

Видео «кабинета» попало в соцсети и, по понятным причинам, разлетелось в считанные часы по всей стране, вызвав у многих негодование. На комментарии народ не скупится, многие с обидой пишут: «Какое унижение!»

Между тем в администрации Красноярского края о состоянии школы знают. И это не удивительно, ведь когда-то в ней некоторое время учился губернатор региона Александр Усс. Решение о капитальном ремонте было принято еще два года назад, в январе 2018 года. И даже начаты работы – полы и фундамент в части здания вскрыли. Но объем работ оказался больше, чем изначально предполагали. Была составлена новая смета.

По информации на официальном портале госзакупок, на школу было выделено более 55 миллионов рублей – речь о выборочном капремонте здания. Но что-то пошло не так: администрация Иланского района не смогла разобраться с подрядчиком. Напутали в документах о проведении электронного аукциона, составили с нарушениями требований законодательства. Жалоба об этом имеется на официальном портале госзакупок. Вот и вышло, что пока чиновники решают проблемы с документами, учителя вынуждены переоборудовать туалет под учительскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили меморандум о взаимопонимании
Ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Сегодня успешный человек скорее всего не работает по специальности, указанной в дипломе»
Обозреватель «КП» Александр Милкус расспросил руководителя одного из ведущих вузов страны о том, на какие специальности выгоднее поступать нынешним абитуриентам
Новости 24