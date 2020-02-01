В Красноярском крае учителям оборудовали кабинет в туалете аварийной школы

О том, что школа №41 в Иланском (Красноярский край) находится в аварийном состоянии, известно давно. Старенькое здание 1930 года постройки разваливается буквально на глазах: полы прогнили, сквозняки гуляют, коммуникации старые. Учителя за последние годы устали латать здание своими силами, но ребятишек где-то учить надо, да и самим работать… И если с уроками временный выход нашелся – закрыта только часть школы, в другой идут занятия. А вот с подготовкой к урокам у учителей реальная беда: учительскую оборудовали в туалете…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/758156" frameborder="0"></iframe> Кабинет учителя в бывшем туалете.Видео: соцсети

Видео «кабинета» попало в соцсети и, по понятным причинам, разлетелось в считанные часы по всей стране, вызвав у многих негодование. На комментарии народ не скупится, многие с обидой пишут: «Какое унижение!»

Между тем в администрации Красноярского края о состоянии школы знают. И это не удивительно, ведь когда-то в ней некоторое время учился губернатор региона Александр Усс. Решение о капитальном ремонте было принято еще два года назад, в январе 2018 года. И даже начаты работы – полы и фундамент в части здания вскрыли. Но объем работ оказался больше, чем изначально предполагали. Была составлена новая смета.

По информации на официальном портале госзакупок, на школу было выделено более 55 миллионов рублей – речь о выборочном капремонте здания. Но что-то пошло не так: администрация Иланского района не смогла разобраться с подрядчиком. Напутали в документах о проведении электронного аукциона, составили с нарушениями требований законодательства. Жалоба об этом имеется на официальном портале госзакупок. Вот и вышло, что пока чиновники решают проблемы с документами, учителя вынуждены переоборудовать туалет под учительскую.