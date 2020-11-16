«Переболеют не менее 70% людей»: главврач краевой клинической больницы рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Егор Корчагин Фото: Мария ЛЕНЦ

Как развивается вирус в организме человека

- У коронавируса определенная программа развития. Попадая в организм, он в течение 3-6 дней размножается. При этом даже нет ухудшения состояния здоровья. Это наиболее опасный период для возможного заражения других: человек не знает, что болеет, пренебрегает ношением маски и в это время распространяет наибольшее количество вирусных частиц. Далее наступают первые симптомы: количество вируса уменьшается, но возникают и нарабатываются антитела. G – показатель того, что с инфекцией в организме покончено, человек перенес заболевание и выздоровел. Острую фазу показывают антитела М – повышается температура до 38 градусов, которая может держаться 3-5 дней. Прекращается самопроизвольно или на фоне лечения. После чего человек идет на поправку. Но есть одна критическая дата в течении заболевания, на 10-12 день может наступить ухудшение состояния здоровья, так называемый «цитокиновый шторм». Организм начинает бороться против себя самостоятельно. В этот момент важно, чтобы человек оказался в условия стационара, где ему окажут специальное лечение, которое в домашних условиях обеспечить невозможно.

Лечится дома или в стационаре - решение принимает ваш лечащий врач Фото: Мария ЛЕНЦ

В стационар или домой?

- Пациенты, которые к нам обращаются, могут быть госпитализированы, направлены в другие медучреждения или на амбулаторное лечение. Порядок оказания медпомощи определяется по результатам лабораторных, рентгенологических или томографических исследований, общему состоянию человека. Врач анализирует все данные и принимает решение, где пациент будет получать лечение. Да, ожидание на госпитализацию может занимать до 10 часов. Это связано с тем, что на диагностику, проведение исследований уходит примерно 3,5 часа. Кроме того, поступает большое число пациентов, время ожидания увеличивается. Потом пациенты ждут освобождения места для госпитализации К сожалению, это происходит во всех странах мира, системы здравоохранения не могут быстро реагировать на рост числа вновь заболевших.

Важно, чтобы люди помогли системе здравоохранения. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции не спасает полностью от заражения, но позволяет не допустить одновременного заражения всех.

Ношение масок, соблюдение социальной дистанции позволит не допустить одновременного заражения всех Фото: Мария ЛЕНЦ

Как лечат в больнице

- В стационаре в зависимости от состояния пациента – 3 варианта лечения: под наблюдением персонала без кислородной поддержки, с подачей кислорода через дыхательную маску или носовые канюли или нахождение пациента в палате интенсивной терапии реанимации, где есть возможность проведения искусственной вентиляции легких. Каждому пациенту регулярно проводят пульсоксиметрию, она показывает содержание кислорода в крови. У здорового человека норма – 98-99%. У больного коронавирусом показатель снижается до 92%, у тяжелых – меньше 90%.

При каких хронических заболеваниях ковид протекает тяжело

- Мы выделяем несколько групп риска. Во-первых, беременные женщины. Но, к счастью, ковид не дает массовых и тяжелых осложнений у беременных, как, например, грипп Н1N1. Вторая группа – пациенты с хронической почечной недостаточностью, кто находится на диализе. Им инфекция дается тяжелее всех. Третья группа – пожилые пациенты 70+, у которых, как правило, букет заболеваний – сердечно-сосудистые, сахарный диабет и другие. Хотя подчеркну: особенность второй волны коронавируса в том, что в тяжелом состоянии поступают и более молодые люди, 40-50 лет.

После выписки через месяц можно сделать контрольную томографию Фото: Мария ЛЕНЦ

О реабилитации и дыхательной гимнастике

- На базе краевой больницы работает 30-коечное отделение для реабилитации пациентов с серьезными поражениями легких. Однако подавляющее большинство пациентов самостоятельно справляется с проблемами, которые вызывает вирус в легочной ткани. Мы рекомендуем после выписки через месяц делать контрольные рентгеновские или томографические исследования. Эффективна дыхательная гимнастика на этапах выздоровления и реабилитации. Важно раскрыть альвеолы, чтобы грудная клетка раскрывалась, дышала, а вы активно восстанавливалась. Это влияет и на психоэмоциональное состояние – физические упражнения помогают отвлекаться от негативных мыслей.

Когда закончится пандемия

- Мы имеем дело с вирусной инфекцией. По законам распространения вируса общество должно столкнуться с ним не менее чем в 70% случаев. Только после этого можно говорить о появлении так называемого «группового иммунитета» и спаде заболеваемости. Главный вопрос в том, сколько людей заболеют и перенесут инфекцию в легкой форме.

В миллионном Красноярске более 60% жителей должны столкнуться с вирусом. Из этих 600 тысяч 90% переболеют в легкой и средней форме. Оставшиеся 10% попадут в больницы, и половина из них перенесет заболевание достаточно тяжело.

По сравнению с тем, что у нас было весной и летом, сейчас напряженная ситуация. Мы пока на первой половине пути борьбы с вирусом. Поэтому нам надо адаптироваться, приручить вирус, научиться жить с ним, выстраивать свою жизнь так, чтобы вирус не мешал нам заниматься своими повседневными делами и наслаждаться жизнью.

На фоне других стран ситуация в России неплохая. У нас принимаются серьезные меры для предотвращения распространения вируса. Но люди сами должны понять - вирус смертельно опасное заболевание, требует от нас личной дисциплины и уважительного отношения к другим людям. Посмотрите, в числе стран, успешно справляющихся с коронавирусом, - Китай, Япония и Южная Корея. Там высокая внутренняя система самодисциплины, никто не рассуждает, полезно или нет носить маски, не считают отслеживание перемещений заболевших нарушением их прав, QR-кодирование является обязательным, чтобы обезопасить других от возможности заражения.