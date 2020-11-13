Владимир Потанин: «Сотрудничество бизнеса, города, края и федерации может и должно быть эффективным»

Владимир Потанин подвел итоги 10-летнего сотрудничества. Фото предоставлено "Норникелем"

Сегодня мы публикуем фрагменты этого интервью, обозначающие позицию компании и ее президента Владимира Потанина в самых важных вопросах для «Норникеля», Норильска, Красноярского края, всей России.

Об итогах десятилетнего соглашения между правительством России, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем».

– Я считаю, что сотрудничество было успешным. Компания выполнила все свои обязательства. Мы построили в городе два детских сада, возвели в Дудинке Ледовый дворец «Таймыр», буквально на днях должен начать работу физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка», в который мы вложили более 3,5 миллиарда рублей. На наши средства проведен ремонт инфраструктуры ЖКХ и дорог. Кстати, уже за рамками соглашения «Норникель» построил в городе спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск» с самым северным в России аквапарком, вложил около пяти миллиардов рублей в ремонт взлетно-посадочной полосы и самого аэропорта Норильск. Мы проложили линию оптоволоконной связи из Нового Уренгоя, дав горожанам возможность пользоваться высокоскоростным интернетом.

Важно, что власти края тоже не отошли от своих обязательств. Это говорит о том, что наше сотрудничество может быть весьма эффективным. Именно поэтому я считаю, что заключение нового четырехстороннего соглашения необходимо.

О развитии Норильска

- Мы приступили к реализации десятилетней инвестиционной программы – в развитие предприятия, его модернизацию будет вложено более двух триллионов рублей. И это, на мой взгляд, предопределит развитие всего Норильского промышленного района, значительно повлияет на жителей.

Город станет значительно чище – из этих инвестиций 250 миллиардов рублей направляются на решение проблемы загрязнения атмосферы.

Предметом соглашения необходимо сделать программу реновации жилья. По нашим предварительным оценкам, для ее реализации понадобится более 80 миллиардов рублей. Компания готова взять на себя половину этой суммы, и уже выделила Норильску необходимые средства для проведения проектных и других работ в 2021 году.

О программе переселения норильчан

- Важной частью соглашения было участие в программе переселения норильчан на материк. В 2016 году прекратилось финансирование этой программы из федерального бюджета, однако мы с Красноярским краем продолжили эту работу. Компания потратила на это 8,5 миллиарда рублей. В итоге 7700 семей благополучно переселились в другие регионы России.

Необходимо продолжить эту совместную программу. И «Норникель» уже выделил на следующий год 830 миллионов рублей, не дожидаясь заключения соглашения.

О поддержке здравоохранения

- Уверен, что работники компании, норильчане, знают, что мы делаем немало для городской системы здравоохранения. За последние шесть лет «Норникель» направил около 64 миллионов рублей медицинским учреждениям города, в том числе на приобретение различного оборудования. Плюс помощь, которую компания оказала городу для борьбы с коронавирусом. В прошлом году началось создание новых центров медицинского обслуживания, один из которых начнет работать в первом полугодии 2021 года. А в течение двух-трех лет таких центров в городе будет четыре. Параллельно мы закупаем современное оборудование и привлекаем медицинских работников из других регионов для работы в этих центрах.

О поддержке коренных малочисленных народов Севера

- «Норникель» недавно заключил соглашение с организациями, которые представляют большинство народов, проживающих на Таймыре. Оно предусматривает финансирование в размере двух миллиардов рублей до 2024 года.

О создании центра по изучению Арктики

- В Норильском индустриальном институте при содействии Сибирского отделения Академии наук планируется создать центр по изучению Арктики.

О благотворительности

- В этом году мы потратим более 30 миллиардов рублей на программы социальной поддержки. Например, «Норникель» выделил 20 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. В Норильске на эти деньги были куплены средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, препараты, тесты.

Об ответственности бизнеса

- Сегодня, чтобы быть хорошим бизнесом, уже недостаточно просто платить налоги, создавать рабочие места, например, и быть прибыльным. Нужно еще что-то делать для общества в целом, для местных сообществ. Это нигде не прописано, ни в каком законе, но таково современное требование жизни. Поэтому «Норникель», который позиционирует себя как одну из ведущих с точки зрения социальной ответственности компаний, должен принимать на себя обязательства, превышающие те, что прописаны законодательно.