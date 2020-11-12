Дворняги снова обошли породистых собак на кинологических соревнованиях

Фото: пресс-служба "Вольное дело"

Собаки из приютов «Поводог» (открыты фондом Олега Дерипаски) вновь завоевали призовые места на профессиональных кинологических соревнованиях. Беспородные собаки показали себя не менее сообразительными, спортивными и выдержанными, чем их породистые противники.

Для собак из приюта «Поводог» победы в профессиональных конкурсах — дело привычное. В этом году приют уже во второй раз принял участие в красноярской выставке «Зоомир». Четвероногие приветствовали гостей на собственном стенде и участвовали в кинологических соревнованиях, на которых, как и в прошлом году, заняли призовые места.

Фото: пресс-служба "Вольное дело"

Сразу две подопечные приюта — собаки Амели и Рада — заняли 2-е места на соревнованиях по кинологическому фристайлу. Амели четко выполняла все инструкции тренера и не теряла зрительного контакта с ним на протяжении всего выступления. Рада исполнила энергичный танец и выполнила прыжок через спину тренера. А Хиппи и Шелдон заняли 3-е места, исполнив танцы с обручами и кольцами.

Белоснежная красавица Эльза впечатлила судей и зрителей своей выдержкой. Во время ее выступления лопнул шарик, напугав других хвостатых конкурсантов, но Эльза невозмутимо завершила свое выступление, сорвав аплодисменты и завоевав 2-е место в общем зачете соревнований по аджилити.

На стенде приюта можно было поближе познакомиться с питомцами, узнать, как стать владельцем одного из них или вступить в команду волонтёров «Поводог». Участие приюта в выставке и соревнованиях — часть программы формирования культуры гуманного и ответственного отношения к животным — домашним и бездомным. Подопечные приюта «Поводог» в очередной раз продемонстрировали, что ничем не хуже породистых собратьев — они такие же способные и обучаемые, а главное — им так же нужна любовь хозяев и теплый дом.

Фото: пресс-служба "Вольное дело"

В прошлом году собаки из приюта «Поводог» уже участвовали в соревнованиях на «Зоомире», впервые доказав скептикам, что дворняги могут выигрывать профессиональные конкурсы. Приютов «Поводог» уже пять — они созданы фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» и работают в Сочи, Наро-Фоминске, Иркутске, Красноярске и Абакане. Все живущие в приютах собаки вакцинированы и стерилизованы, занимаются с кинологами и зоопсихологами, знают базовые команды, дружелюбны к людям и животным.

За время работы «Поводог» устроил в новые семьи 1200 собак. Но в функции приютов входит не только спасение собак, но и работа с людьми — «Поводог» проводит специальные акции и образовательные программы, уроки для школьников и тренинги для волонтёров. Традиционное летнее мероприятие приютов — «встреча выпусников», на которую бывшие воспитанники временных собачьих домов собираются вместе со своими новыми хозяевами. Такие встречи проводятся в формате открытых городских праздников и становятся акциями в поддержку бездомных животных.