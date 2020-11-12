Оксана, газуй! Автогонщица из Красноярска метит в мэры Магадана

Отменившая больше 100 штрафов ГИБДД автогонщица метит в мэры Магадана. Фото: инстаграм Оксана ЯКОВЛЕВА.

Скорость, драйв, адреналин - и вдруг тишина кабинета. Из гонщиц в мэры, почему нет? Оксана Яковлева, чемпионка России 2016 года по дрэг-рэйсингу из Красноярска, может стать градоначальницей… в Магадане. Об этом рассказал в своем инстаграме депутат Законодательного Собрания края Александр Глисков.

Звезду автоспорта в городе знают еще и с другой стороны – как успешного юриста. «Комсомольская правда – Красноярск» уже разбиралась, как чемпионке удалось аннулировать больше сотни штрафов (за выезд на выделенку и так далее), выписанных всего за несколько месяцев.

Снегом "солнечный" Магадан ее не испугает. Фото: инстаграм Оксана ЯКОВЛЕВА.

Тогда большинство СМИ уверяло: Оксана оформила машину на сына, и суду поневоле пришлось признать штрафы незаконными. Тогда как «Комсомолке» призналась, автомобиль несколько раз переходил из рук в руки, и штрафы «заработал» тот, кто на нем ездит сейчас.

Впрочем, сейчас не о них. На днях Оксана заявилась на должность мэра Магадана. Смелое решение объясняет так: недавно там сорвался конкурс – не было претендентов. Вот и подумала: «Неужели все хотят легких путей. Кто, если не я?».

Рулить она тоже привыкла, еще как! Фото: инстаграм Оксана ЯКОВЛЕВА.

Как словом – так и делом: 4 ноября она отправила пакет документов в Магадан. Говорит, у нее все козыри: уверена в себе, может принимать решения и – главное – умеет работать. Обещает, если ее выберут, уничтожению природных ресурсов и несоблюдению прав жителей придет конец – за это она отвечает.

А вот и документы. Фото: инстаграм Оксана ЯКОВЛЕВА.

То, что Магадан не совсем «солнечный», ее не смущает: «Я из Сибири, люблю зиму, так что смогу жить в Магадане и делать добро». Кстати, соперники у нее уже появились. Помимо красноярки, это уже семь претендентов. Ну что, поборемся?

- Оксана, газуй! – пишут в соцсетях. – Мы в тебя верим!

Оксана, газуй! Фото: инстаграм Оксана ЯКОВЛЕВА.

- Будешь снежной королевой!

- Я бы проголосовала «за». Надоели брехуны. А тут женщина, жесткая, принципиальная.

Впрочем, не все так радужно. «Зря она туда свою голову сует, - сомневаются некоторые. – Смешная логика: если заявку никто не подал, кто, если не я?».

Сама гонщица (и юрист) настроена трезво. «Не переживайте, не выберут! Я слишком не люблю бардак и беззаконие. Полетят клочки по закоулочкам».

Хотя… почему бы не попробовать, правда?

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