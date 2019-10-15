Известная гонщица объяснила, откуда у нее 93 штрафа за нарушение правил движения

Скандальное заявление чемпионки России 2016 года по драг-рейсингу красноярки Оксаны Яковлевой в социальных сетях обсуждает весь интернет. На видео Оксана довольно смело признается на камеру: мол, переписала машину на 10-летнего сына, чтобы аннулировались штрафы ГИБДД. А их у нее 93! А что, если закон так делать позволяет, почему бы и нет? Среди обсуждающих тех, кто поддержал бы такой «идейный протест», практически не нашлось.

«Комсомольская правда» - Красноярск связалась с героиней ролика. Оказалось, она сама в шоке от происходящего. А ситуация, мягко говоря, выглядит немного не так.

- Как бы банально не звучало, но вырвали фразы из контекста, - поясняет Оксана Яковлева. – Я вам расскажу, как было дело. Ко мне обратился новостной канал (Mash - прим. ред.) и снял большой репортаж. Но смонтировал потом таким образом, будто я нарушаю мыслимые и немыслимые правила дорожного движения и использую лазейки в законе, чтобы избежать наказания. Я вчера с утра поехала в ГИБДД объясниться, там уже начались проверки.

История, на самом деле, в любом случае не чистая. Спортсменка рассказала: в 2014 году она приобрела автомобиль в автосалоне и почему-то зарегистрировала его не на себя, а на сына (конечно, мы спросили, почему, но ответа пока не получили).

Дальше – больше. В 2015 году сделку купли-продажи расторгли по решению суда. Был наложен запрет на регистрационные действия. Автомобиль вернули в автосалон и, по словам Оксаны, он несколько раз переходил из рук в руки. Так что сейчас на нем ездит другой человек (опять же, предстоит выяснить, на каких основаниях).

Но если по вышеперечисленным пунктам вопросов масса, в одном – в нарушении ПДД - Оксана готова поклясться: не виновата.

Что именно из слов гонщицы не попали в минутное видео, раз получилась такая искаженная информация? Да вот именно про возвращение машины в автосалон и судебном решении от 2015 года. Иначе говоря, есть начало истории, есть конец, а середину просто упустили.

- Видимо, тот, кто ездит сейчас на этом авто, слишком часто выезжает на выделенные полосы (штрафы по большей части за это). Претензии автоматически приходят нам. За несколько месяцев мы получили 93 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Но платить за чужие грехи я не буду, тем более что юридически я в этом в данный момент права.

Меня представили на всю страну, что я «нагрела» ГИБДД, но это не так. У меня нет с ними никаких проблем. Во всяком случае, до сегодняшнего дня не было. Я считаю, что ГИБДД исполняет то, что на него возложено. И лазеек в законе, чтобы не платить штрафы, нет. Они все равно будут приходить на того, кто вписан в полис ОСАГО. Другое дело, кто на самом деле нарушает правила.

Добавим, что все 93 штрафа Оксане удалось аннулировать на законных основаниях. Ей известно, кто сейчас ездит на ее машине и в скором времени она планирует разобраться и с этим вопросом.

Комментарии ГИБДД

Юлия Глушкова, пресс-секретарь Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю:

- В настоящее время закон действительно разрешает регистрировать автомобили на несовершеннолетних. Но для регистрации автомобиля в ГИБДД обязательно присутствие законных представителей, как правило, это родители. Его данные вносятся в базу. Поэтому в Красноярске, когда в центр фиксации нарушений ПДД приходит информация о нарушениях, штрафы выписываются на законных представителей. Не на детей. Ситуация Оксаны Яковлевой – индивидуальная, с которой нужно досконально разбираться. Мы не можем внести изменения в базу, потому что есть запрет суда на любые регистрационные действия.

СПРАВКА КП

Драг-рейсинг – гоночное соревнование. По сути – гонка на ускорение на прямой трассе. Дистанция – 402 метра (1/4 мили). Иногда – 201 метр, 804 метра или на 1609 метров (1 миля).

В конце 90-х - начало 2000-х годов в России был полулегальным, заезды проводились по ночам на пустынных дорогах, заканчивались скандалами и конфликтами с ГИБДД. Однако в 2002 году была создана российская Федерация дрэг-рейсинга, разработаны правила проведения соревнований.

Оксана Яковлева – чемпионка России 2016 года в классе FWD (переднеприводные автомобили), причем первая в истории российского дрэг-рейсинга. Ее результат в финальном заезде – 9,736 секунд.