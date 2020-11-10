«Земля была уже рядом, а он нас вывез»: как легендарный лайнер Ту-154 выводил из самых трудных ситуаций

28 октября Ту-154 совершил последний полет Фото: ИВАНОВА Диана

Самый народный борт СССР, «Тушка» или «Туполь» для многих останется главным самолетом детства, ну и не только. Ту-154, лайнер-легенда компании «АЛРОСА» 28 октября совершил последний пассажирский перелет, на смену в гражданской авиации приходят более тихие и экономичные борта. «Билет на самолет с серебристым крылом» - уже история. Но какая! Сколько бывало ситуаций, в которых он реально вывозил, спасал экипаж и пассажиров. Об этом «Комсомолке» рассказали пилоты, по многу лет отлетавшие на «Тушках».

«Самолет всех спас»

Александр Шевченко

Командир корабля, пилот-инструктор, заместитель командира эскадрильи. Почетный работник воздушного флота, награжден знаком отличия «За безаварийный налет – 24 тысячи часов». Налетал на Ту-154 24 тысячи часов.

- На Ту-154 я переучился в 80-м году и летал до 2007-го, 27 лет. Самолет шикарнейший, не самолет, а ум-ни-ца. У нас однажды в Иране на взлете в крыло попал… пеликан, угодил в закрылок. Закрылок могло оторвать, нарушилась бы конфигурация крыла. Могли бы уйти в крен, а дальше сами понимаете… Но, слава Богу, судно надежное – все обошлось вмятинами, правда, порядочными. Потом уже в аэропорту назначения я рассмотрел: из крыла торчали кости толщиной с человеческую руку. Ахнул: вот это птичка, целый птеродактиль! Но самолет нас спас.

Александр Иванович Шевченко Фото: ИВАНОВА Диана

Или другой случай. Тоже годах в 90-х, ночью заходили на посадку в Сочи. И попали в грозу. Ливень, до земли меньше ста метров, вдруг сдвиг ветра (изменение скорости/направления). Тогда у нас начала увеличиваться скорость. А там полоса не такая и длинная. Если бы мы на такой скорости сели, могли бы выкатиться прямо в реку Мзымту, она там рядом.

Александр Иванович Шевченко (слева) Фото: из личного архива

Что делать? Уходить на второй круг самолету положено с высоты в 210 метров. А мы этот рубеж прошли, земля вот-вот… Деваться некуда, и мы смогли сделать еще один заход. Ушли на второй круг с высоты в 60 (!) метров. Представляете? Он смог, Ту-154 смог. Я уже после оглянулся, такая красота вокруг, горы и думаю: «Сколько же в этом самолете духу, что он нас выпер!».

«От минус 40 до плюс 45»

Владимир Щербицкий

Командир корабля, пилот-инструктор. Всего отлетал 42 года, из них 30 лет на Ту-154. Завершил работу в 2009-м году.

Владимир Щербицкий Фото: ИВАНОВА Диана

- Для нашей страны Ту-154 был просто находкой: среднемагистральный, крупный. На нем можно было летать из одного конца СССР в другой без посадок. А его запас прочности по температуре – от минус 40 до плюс 45 градусов. В 90-х мы начали работать в Африке, Иране, даже Бразилии. При высоких температурах, в горах самолет зарекомендовал себя отлично. В той же Африке нас на вылет ставили на 23.59 часов, в это время была самая минимальная температура – плюс 35-37 градусов. А уже утром – 45 и выше… Такие предельные условия иногда были, что выходишь из кабины, а вся спина мокрая. За 30 лет у меня не было ни одной аварии, ни одного серьезного отказа. К слову, пилоты – люди суеверные. Так, я никогда не говорил: «Улечу/прилечу в такое-то время». Только заявлял: «Должен по расписанию прибыть во столько-то», и все. Вот это я соблюдал свято.

Фотографии Владимира Щербицкого Фото: ИВАНОВА Диана

Владимир Булгаков

40 лет отработал в гражданской авиации в Красноярске, бортинженером летал на Як-40, затем на Ту-134. И, наконец, на Ту-154.

Владимир Булгаков 40 лет летал бортинженером, о Ту-154 вспоминает с теплотой Фото: из личного архива

- К сожалению, в СССР не придавали значения тому, сколько машина потребляет топлива. Главное было – безопасность. Из-за такого большого расхода топлива Ту-154, наверное, и стал слишком затратным. А ведь этот лайнер обладал прекрасной способностью планировать. Был 1980-й год или около того. В Ташкенте при заправке вместе с топливом в баки попала вода. Наверняка была халатность. Взлетать там нужно по спирали из-за высоких гор, по прямой не разогнаться. Поднялись на высоту больше 6 тысяч метров, вода превратилась в кристаллики льда, они перекрыли фильтр и все три двигателя остановились. На борту полторы сотни пассажиров, внизу – горы. Командир корабля по фамилии Буревский принял решение дотянуть от Ташкента до Чимкента, это около 70 километров. До этого случая считалось, что Ту-154 не способен планировать. Но у него оказались великолепные аэродинамические свойства. Он плавно опускался вниз и, в конце концов, благополучно сел. Буревский стал первым пилотом, кому это удалось. Это я к тому, что Ту-154 любил профессионалов.

Но не всегда случались чудеса. Помнит Владимир Булгаков и страшную катастрофу с самолетом Ту-154, которая произошла в декабре 1984 года под Красноярском.

- Самолет вылетел в Иркутск, на борту 104 пассажира и 7 членов экипажа. Только поднялись, сработал сигнал пожара в двигателе. Командир Виктор Фальков принял решение вернуться назад. Если бы самолет тогда заходил на посадку по прямой, то наверняка бы все остались живы. Но в те годы самолетам положено было садиться по спирали. Этот садится, а пилотам по внутренней связи из других самолетов уже кричат: «вы горите!!!». Бортинженером был молодой парень, Андрей Ресницкий. Комиссия решила, что это из-за его ошибки Ту-154 разбился и все погибли. Будто бы он выключил не тот двигатель, оставил работать горевший. Отец Андрея, Василий Петрович Ресницкий – командир нашей красноярской эскадрильи, два года доказывал, что его сын не виноват. Он добился того, чтобы испытатели повторили ситуацию. И стало понятно, человек не мог ни на что повлиять. После запуска двигателя разрушился стартер, начался пожар. После случившегося в самолете изменили конструкцию стартера. К тому же пилотам разрешили заходить на посадку по прямой.

Такая модель самолета дома у Владимира Щербицкого Фото: ИВАНОВА Диана

КСТАТИ

Выйти из самолета в воздухе? Это фантастика

Ту-154 стал главным героем первого в СССР фильма-катастрофы «Экипаж». Его рабочим названием было «Запас прочности». Снятый в 1979-м году, его посмотрели больше 70 миллионов зрителей. По сюжету, при взлете хвост судна повреждает падающая снесенная сейсмотолчком опора. Пробоина в фюзеляже, частично заблокирован руль высоты. В воздухе салон разгерметизируется. Но второй пилот, а потом бортинженер выходят прямо на корпус лайнера. Ликвидируют пробоину, делают самолет управляемым. И командиру удается его посадить.

«Такого не бывает», - написал легендарный красноярский пилот Василий Ершов (1944-2017), в известной книге «Раздумья ездового пса» (2005), Ту-154 посвящена в ней целая глава.

«Хорошие актеры втравились в совершенную фантастику. Весь Аэрофлот за животики хватается, глядя, как пилот лезет в киль самолета через туннель воздухозаборника двигателя. Я, пролетав более двадцати лет на этом самом лайнере, до сих пор не знаю, где тот люк находится. Удержаться в скользкой трубе на скорости 400 километров в час, а именно это и есть минимальная скорость, на которой самолет худо-бедно летит, да еще с поврежденным рулем высоты… Нет, ребята, это невозможно. Но родина нуждается в героях»

Справка «КП»

Ту-154 разработали в конструкторском бюро Андрея Туполева. Крейсерская скорость – до 950 километров в час. Тогда как у Боинга-737-800 828 километров в час, а у Аэробуса А320 - 840. Рассчитан на среднюю дальность полетов – до 6,5 тысяч километров. Три двигателя, салон на 150 - 180 пассажиров (зависит от модификации).

Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, эксплуатация началась 9 февраля 1972-го. После 40 лет производство было прекращено, последний лайнер выехал из цеха в феврале 2013 года. За этот период было построено 918 машин.

В 2000-х авиакомпании стали массово прекращать эксплуатацию Ту-154. Основные причины: неэффективный расход топлива, большой экипаж – 4 человека, шумный двигатель.

От автора

...Для меня Ту-154 – каникулы, летим к бабушке в Сочи, три месяца счастья. Билеты - сине-желтые с крылатым логотипом Аэрофлота - доставали почти колдовством: в кассе занимали очередь с ночи, заводили знакомства в аэропорту. Пусть в последний момент, но добывали заветные места. Благо копить было не надо: тогда, в 80-е, билеты стоили копейки. Рублей 7, но это не точно. Помню даже номер рейса: 3545 туда и 3546 обратно.

Автобус, трап, суешь бортпроводнице билетик, и скорее на борт. Если повезло – к окошку. А там прозрачные (голубые или коричневые) шторки иллюминаторов, большие кресла, а в подлокотники зачем-то вделаны пепельницы…

На взлете и посадке всегда музыка. Первые годы – что-то из советской эстрады, потом хиты поновее – «Мираж», Андрей Державин, «Ласковый май»…

Никаких тебе бизнесов и экономов, в СССР все общее. Кормили тоже одинаково – ешьте, что дают. А давали курицу (отварное бедро), горку сухого риса, маринованный зеленый помидорчик. Булочка, яблочный джем и масло в мини-упаковках. Разносили минералку и кипяток – в плоских чашках молочного/коричневого цвета. К нему прилагался увесистый пакетик растворимого кофе — дефицит, между прочим. Однажды я еще школьницей (летела без родителей) от любопытства опрокинула его в чашку целиком и, давясь, цедила горькую, как стрихнин, жидкость. Ничего, осилила.

Прощай, «Тушка», ты была моим билетом в детство! Время, когда мама и папа молодые. А бабушка встречает тебя в старом аэропорту Адлера с термосом клубники и куклой Катей, которой специально сшила новое платье.

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