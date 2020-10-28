«Это - великолепная машина»: красноярский бортинженер рассказывает о легендарном лайнере Ту-154

Когда-то Ту-154 был самым популярным самолетом, теперь его время прошло. Фото: Юлия Пыхалова

Легендарный советский самолет Ту-154 больше никогда не поднимется в небо. 28 октября последний представитель этих реактивных лайнеров совершил свой последний гражданский полет. Доставил 140 пассажиров из якутского города Мирный в Новосибирск. Теперь он останется здесь, в аэропорту Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Возможно, передадут в музей, на покой – заслужил.

Когда-то этот авиалайнер считался лучшим в своем классе отечественным самолетом. Три двигателя, салон на 150 - 180 пассажиров (в зависимости от модификации). Рассчитанный на среднюю дальность полетов – до 6,5 тысяч километров. Крейсерская скорость – вы вдумайтесь: до 950 километров в час. Тогда как сегодняшний популярный «Боинг-737-800» развивает скорость только 828 километров в час, а «Аэробус А320» - 840.

Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972-го. После 40 лет производство было прекращено, последний лайнер выехал из цеха в феврале 2013 года. За этот период было построено 918 машин семейства Ту-154.

Постепенно они морально устаревали и отвечали современным международным требованиям, авиакомпании прекращали их эксплуатацию. Последний лайнер принадлежал якутской авиакомпании «Алроса». Тот самый, который совершил свой исторический финальный перелет из Мирного в Новосибирск.

Великолепная машина

Об этом самолете будут с теплотой вспоминать те, кому приходилось на нем работать – в первую очередь, летные экипажи. Один из таких людей – Владимир Иванович Булгаков. Он 40 лет отработал в гражданской авиации в Красноярске, бортинженером летал на Як-40, затем на Ту-134. И, наконец, на Ту-154.

- Великолепная машина. Она очень строгая, ошибок не прощает. У легендарного красноярского пилота Василия Ершова есть книга о Ту-154, и в ней он написал все лучшее, что можно было сказать об этом самолете. Называется «Записки ездового пса». Ершов воспитал многих летчиков именно на Ту-154.

Повторяю, это прекрасная машина. И если бы ее обновляли, модернизировали, она до сих пор бы успешно летала. К сожалению, в СССР не придавали значения тому, сколько машина потребляет топлива. Ну, расходует и расходует. Главное было – безопасность. Из-за такого большого расхода топлива Ту-154, наверное, и стал слишком затратным, почему его убрали с производства уже в новые времена.

Владимир Булгаков 40 лет летал бортинженером, о Ту-154 вспоминает с теплотой. Фото из личного архива

А ведь этот лайнер обладал прекрасной способностью планировать. Я расскажу вам историю, когда качества самолета и профессионализм команды сотворили чудеса. Это случилось с нашим красноярским экипажем. Если мне не изменяет память, был 1980-й год или около того.

В Ташкенте при заправке вместе с топливом в баки попала вода. Наверняка была халатность. Взлетать там нужно по спирали из-за высоких гор вокруг города. Иначе по прямой не разогнаться. Поднялись на высоту больше 6 тысяч метров, и тут вода превратилась в кристаллики льда, они перекрыли фильтр и все три двигателя остановились. На борту полторы сотни пассажиров, внизу – горы. Командир корабля по фамилии Буревский принял решение – дотянуть от Ташкента до Чимкента, это около 70 километров.

До этого случая считалось, что Ту-154 не способен планировать. Но у него оказались великолепные аэродинамические свойства. Он не ушел в штопор, а плавно опускался вниз и, в конце концов, благополучно сел на взлетно-посадочную сторону. Буревский стал первым пилотом, кому это удалось. Это я к тому, что Ту-154 любил профессионалов.

Бортинженер – всему голова

- Современные самолеты нашпигованы электроникой. И если вдруг что-то отказывает, оба пилота не знают, что делать. А когда я летал, в состав экипажа входили бортинженер, два пилота (командир и второй пилот) и штурман. Бортинженер знал свой самолет лучше любой электроники. В моей жизни не было экстренных ситуаций, но если что-то происходило нештатное, командир всегда у меня спрашивал: «бортинженер, какие будут ваши рекомендации?»

Бортинженер на Ту-154 знал самолет лучше всех. У него был самый большой пульт, куда стекалась вся информация – о системе кондиционирования, о гидросистеме, подаче топлива и все остальное. И если он вдруг говорил командиру: «я выйду в салон по надобности», ему всегда отвечали: «только недолго». Лететь без бортинженера – словно вслепую, вся ответственность за техническое состояние машины на нем.

Приходилось иногда выкручиваться. Еще одну историю расскажу, это уже их моего опыта. Мы прилетели в Барнаул (это когда я летал на Як-40), и у нас отказал двигатель, завести его – ни в какую. Что делать? Высаживать пассажиров и ждать, когда прибудет ремонтная бригада?

Тут в Барнаул прилетает Ту-154. Экипаж уходит отдыхать, а у меня появилась идея. Понимаю, что это нарушение, однако подговариваю своего командира: «Там «Тушка» стоит, давай я с техниками договорюсь. Мы подтянем к нему нашего «Яшу», попросим запустить один двигатель у «Тушки». И струя от ее двигателя раскрутит лопасти нашего двигателя». Там же если 16% оборотов двигатель набирает, он запускается. Ну, это как машину на дороге растолкать – подобный же принцип.

Представляете, мы на самом деле благополучно улетели из Барнаула в Красноярск. А вообще у меня был отличный наставник, он научил меня всегда искать решения и быть педантом. Я всегда приходил за два часа до вылета и все проверял. Со мной девчонки-бортпроводницы любили летать, особенно зимой. Говорили: «Приходим, а в салоне уже «натоплено».

Трагедия под Красноярском

Помнит Владимир Булгаков и страшную катастрофу с самолетом Ту-154, которая произошла в декабре 1984 года под Красноярском.

- Самолет вылетел в Иркутск, на борту 104 пассажира и 7 членов экипажа. Только поднялись – сработал сигнал пожара в двигателе. Командир Виктор Фальков принял решение вернуться назад. Если бы самолет тогда заходил на посадку по прямой, то наверняка бы все остались живы. Но в те годы самолетам положено было садиться по спирали. Этот садится, а пилотам по внутренней связи из других самолетов кричат: «вы горите».

Бортинженером был молодой парень, Андрей Ресницкий. Комиссия решила, что это из-за его ошибки Ту-154 разбился и все погибли. Будто бы он выключил не тот двигатель, оставил работать горевший. Отец Андрея, Василий Петрович Ресницкий – командир нашей красноярской эскадрильи, он два года доказывал, что его сын не виноват. Он добился того, чтобы испытатели повторили ситуацию. И когда испытания прошли, стало понятно – что человек не смог ни на что повлиять. Выяснилось, что там были технические неполадки, после запуска двигателя разрушился стартер, начался пожар.

После случившегося в самолете изменили конструкцию стартера. К тому же самолетам разрешили заходить на посадку по прямой.