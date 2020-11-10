«Границы могут закрыть. Срочно улетаю в Турцию»: откровения отпускника коронавирусного периода

Набережная. Днем туристов почти нет Фото: Ася ЖУКОВА

Начало апреля – первая волна ковида. Вы что, бессмертные? – невольно вскипаешь, отслеживая вал публикаций о туристах, застрявших за границей из-за локдауна. Кем надо быть, чтобы махнуть за рубеж в пан-де-мию? Они оправдывались: «Нас спокойно выпустили – не хотелось терять деньги».

Начало октября – корона, волна вторая. Снаряды падают ближе: френд-лента в фейсбуке, как сводки фронта. Мои же руки жжет купленный еще в августе тур. Паникую: «Это три зарплаты. Неужели отказываться? А если заражусь?!». Как видно, слабоумие и отвага – мое второе имя, но 11 октября я лечу в Турцию.

Вместо предисловия

Кому как, а для меня отпуск без моря – деньги на ветер. Когда границы закрыли, первое время храбрилась: нельзя на Средиземное, есть же еще Черное. Сойдет Крым или Сочи. Предложения изучала неделю. Кому интересно, вот самое «выдающееся»: в поселке Оленевка, на мысе Тарханкут в Крыму, место для палатки – пусть и на 21 день - продавали тогда за 80 (!) тысяч.

Спасибо, вовремя наткнулась на информацию: с очистными сооружениями в Крыму, все плохо, в Сочи немного лучше, делаем выводы. Вспомнилась фраза Раневской о заплыве в унитазе стилем баттерфляй, и тяга к Черному морю поутихла.

Тем более месяц спустя ограничения у нас ужесточили - на улицу только по пропускам, на въездах в город – бетонные блоки. Какое там море, выпустили бы на дачу. Ездили, но строго по объяснительным.

Сочи или дача

До лета о море даже не вспоминала. И вдруг в июне открывают Крым плюс Краснодарский край. С оговорками, осторожно, но можно.

На радостях народ ринулся туда: дож-да-лись! Памятуя об унитазе и баттерфляе, держусь до последнего. К тому же соцсети заполонили фото с мест. На пляжах человеческая каша, какая там соцдистанция. Уж лучше дача, там, по крайней мере, никто не обчихает.

Подлетаем к Анталье Фото: Ася ЖУКОВА

К концу июля копья сложили буквально все – привезли загар и ротавирус (кому не повезло). А остальные паковали чемоданы.

- Не, ну Крым точно нет, они все сливают в море, - изводилась я. – Сочи что ли брать?!

- Не вздумай, - парировала приятельница из тех, что всегда все знают. – Мне сказали: Турцию откроют, надо подождать.

Тогда это казалось фантастикой, но… 1 августа запустили рейсы в Стамбул и Анкару, 10-го в Анталью, Бодрум и Даламан.

Все побежали, и я побежала. 13 августа купила тур в Аланью. Самый центр, хороший отель, Клеопатра бич. 13 ночей, вылет 11 октября. Почему так поздно? Летом было бы дороже, и ощутимо.

Все температурят, я за купальники

Конец августа – сентябрь: друзья в инстаграме делятся фото и видео из отпусков. Я в предвкушении намечаю маршруты походов - не переношу тюлений отдых. Считаю дни, меряю купальники: не набрала за карантин?

И тут обстановка начинает меняться – стремительно. Заболевших становится больше в разы. До отлета меньше недели, а на работе – как по цепочке – затемпературили несколько коллег. Запаниковав, отпрашиваюсь на удаленку.

Нервно листаю турецкую новостную ленту, а там: «Россиян изолировали в номере и отправили домой досрочно, на трансфере из аэропорта выявили больного COVID-19».

Практически перестаю спать, прокручивая в голове возможные расклады, разумеется, негативные. Отмахнуться от кошмаров не удалось, с ними покончил День Икс. 11 октября я улетаю в Турцию.

Потрошили рюкзаки

«Ты фартовая, - до этого пыталась приободрить меня коллега. – Вот увидишь, все получится». Увидела почти сразу.

В аэропорту Антальи Фото: Ася ЖУКОВА

Знала заранее: мой рейс стыковочный, через Ростов-на-Дону. Накануне отлета полезла на сайт аэропорта уточнить время. И обомлела – напротив информации о рейсе красным по белому «ОТМЕНЕН». А под ним возникла новая строка - Красноярск – Анталья. Перезваниваю турагенту, все точно: мне посчастливилось попасть на первый после карантина прямой рейс к морю.

Правда, авиакомпания внесла свои три копейки: запретила рюкзаки на борту, вместо них можно дамские сумки и мужские портфели. То есть в походы мне придется идти с барсеткой или ридикюлем?! «Берите на борт пляжную, - еще на берегу посоветовал агент. – С ней не завернут». Спасибо - сработало.

Дисциплинированные местные жители фотографируют достопримечательности Фото: Ася ЖУКОВА

Второе: на борту, предупредили, не кормят. Как результат, умудрилась запихнуть в сумку три контейнера с едой. И… в самолете покормили горячим. Свои припасцы пришлось уничтожать в отеле.

Третье: норму провоза багажа уменьшили до 10 килограммов. Но для тех, кто купил билет ДО введения новых правил, все должно было остаться по-прежнему. Переживала, вдруг будут придирки? Нет – на регистрации ни слова.

За все время я видела единственную неотложку Фото: Ася ЖУКОВА

А вот с рюкзаками реально не пускали. Людям пришлось бежать покупать пакеты, скидывать в них все необходимое. А остальное сдавать в багаж. Потом в соцсетях нашла: в других аэропортах рюкзаки разрешали – но небольшие.

Очередь на регистрацию была долгой, люди же потрошили рюкзаки. Однако дистанцию никто не соблюдал. Стояли в масках, но как придется.

В самолете без масок

В самолете было довольно комфортно, прохладно – а то летом друзья, летевшие из Питера, жаловались, мол, не продохнуть.

О, что-то новенькое: предлагали только кофе/чай или воду, причем сразу в бутылке. Соков не было. Кормили, как обычно: выбор из двух горячих блюд.

Места полно, дистанцируйся, где хочешь Фото: Ася ЖУКОВА

Что до безопасности, каждые два часа предлагали сменить маски. Давали новые медицинские, а также салфетки для дезинфекции рук. Народ соглашался, брал. Но большинство были без масок.

Мне повезло: соседи периодически «защиту» надевали. Сама я большую часть времени просидела в маске, иногда спуская ее на нос, что продышаться. Сколько нас таких было? В лучшем случае треть.

Тепловизоры и дистанция

Прилетели. В аэропорту Антальи были часов в 8 утра. Приземлились, быстро прошли через рукав в здание. И вот – очереди на таможенный контроль. Направляясь к ним, замечаю: несколько треног с камерами, рядом операторы. На экранах – силуэты идущих – в виде разноцветных пятен. Ого, всех прибывающих «просвечивают» тепловизорами, нет ли температуры.

После контроля (маски снимать не требовали) и получения багажа расходимся по микроавтобусам.

Мой отель, он получил разрешение работать в пандемию Фото: Ася ЖУКОВА

- До Аланьи ехать больше 2,5 часов, напутствует трансферный гид. – На территории аэропорта все должны быть в масках. Когда я скажу, их можно будет снять. Но по команде «маски-маски» надеваем снова, хорошо?

Утомленные, мы не спорим. В игру «маски-маски» включились все. Я же от греха опускала «забрало» только, чтобы глотнуть воды из бутылки. Так и добрались.

А вот и отель. Багаж просят оставить на входе у охранника. Он быстро обрабатывает чемоданы дезинфицирующей жидкостью, измеряет нам температуру и, наконец, пропускает в холл.

По дороге вижу на стене необычный значок, это сертификат безопасности, его получили отели, которым разрешили работать.

Рядом с ресепшеном разметка - напоминание о соцдистанции, нас от сотрудников в масках отделяет стеклянный экран. Оформляюсь, час с небольшим ожиданья в зоне лобби – и я заселена. В номере ничего необычного, ровно как в доковидную эпоху.

Номер обычный Фото: Ася ЖУКОВА

Маски в +30

Что изменилось? Еще трасферный гид нас предупреждала, с 9 сентября в Турции ужесточили меры безопасности. И теперь во всех общественных местах, включая улицы, нужно быть в масках. По идее сюда относятся и пляжи, но там обычно не проверяют, никто не лютует. На улице же, если остановят без маски, могут выписать штраф 950 лир (это почти 10 тысяч рублей).

Народа на пляже не особенно много Фото: Ася ЖУКОВА

Как на самом деле? В целом обстановка оказалась спокойной, без истерик. За все время на центральных улицах мне попалась одна скорая. Тогда как у себя я могла увидеть до десятка в день.

Люди, как ни странно, в основном, в масках. А ведь на улице жара, +30 градусов. При мне к посетителям уличного кафе, местным парням, что сидели с открытыми лицами (но не ели, просто общались) подрулили полицейские – разбираться.

В магазинах опять же в масках все. На входах укреплены дозаторы с дезинфицирующим средством. С рычагом из нержавейки, чтобы нажимать можно было локтем. Если у нас в такие могут налить раствор уксуса/хлорки, тут все на спирту, от одноразовых салфеток такой дух, что слезятся глаза. Пользоваться ими никто не стесняется: турки часто носят с собой бутылочки с антисептиками – протирают руки.

Тем временем на улицах, как и прежде, идет торговля бубликами-симитами, вареной кукурузой, свежевыжатыми соками. Тут все по старинке, с дезинфекцией никто не заморачивается. Рискнула: покупала, и не раз – все в порядке.

И на пляже тоже?

Пляж. До него от отеля через парк я послушно шла в маске. Надо так надо. Но, ступив на деревянный настил, ведущий к лежакам, снимала. Не раз видела на пляже жандармов – замечаний не было.

Оно и понятно: расстояние между лежаками куда больше положенных полутора метров. Если же решишь обосноваться прямо на песочке, у воды, стараешься не лепиться к другим. Впрочем, места, как и моря, хватало на всех. Ковид, да еще конец сезона.

Отель. В ожидании поездки начиталась отзывов, люди жаловались: кормят хуже, недоедаем. Что было у нас? Каждый раз на входе в ресторан всем измеряли температуру, внутрь пропускали только в масках. Рядом на стене был дозатор для антисептика, можно было еще раз обработать руки.

Улочка кафе, днем почти пустая Фото: Ася ЖУКОВА

Да, шведский стол отменили. На раздаче стояли несколько поваров, к ним была очередь. Максимум, на минуту-две, а названия блюд написаны на трех языках: турецком, английском и русском. Не успеешь прочитать, достаточно было на пальцах показать, что тебе нужно и сколько. Обычная турецкая и европейская кухня, без изысков. Мясо, овощи, сыры, зелень, десерты, напитки. Если этого мало, рядом десятки ресторанов на воздухе. И туда тоже можно только после измерения температуры.

Пара штрихов: кабинки подъемника в крепость Аланьи автоматически обрабатывали антисептиком после КАЖДОЙ поездки. И неважно, что она длится три с небольшим минуты. В любой кабинке по шесть мест, но если не хочешь ехать с другими, можешь (хоть жестами) попросить оператора, и будешь подниматься один.

Так я и делала. Но… все же мы люди беспечные. Поняла по себе. Ко мне пару раз обратились с просьбой сфотографировать на фоне заката, всучили свои телефоны. И… отказать не смогла, а потом терла руки вырви-глаз-какими-спиртовыми местными салфетками.

Локоть к локтю сдали тест

Обратная дорога: трансфер – аэропорт – самолет – багаж. Все так же, как и по пути туда. Снова отметила: обычно оживленный огромный аэропорт Антальи был полупустым.

Наш рейс занял три стойки регистрации, но не подряд, а через одну – 263, 265, 267. Между рядами ходил сотрудник - просил не нарушать расстояние. А вот соцдистанцию в очереди так и не соблюдали, держались почти вплотную, хотя места было достаточно. Справедливости ради замечу, неподалеку встали на регистрацию пассажиры зарубежного рейса. И тоже локоть к локтю.

… Еще на борту мы заполнили и сдали анкеты для Роспотребнадзора. Когда сели в Красноярске, по салону прошли двое сотрудников с термометрами в руках. Проверяли не индивидуально, а рядами – по 3 человека.

Треш случился только раз. Напомню, прилетающий из Турции обязан за трое суток сдать анализ на ковид и загрузить результаты на госуслуги. Иначе штраф 15-40 тысяч рублей. Чтобы не терять время, весь рейс ломанулся в здравпункт аэропорта (он как раз в зале выдачи багажа). Я оказалась у заветной двери в числе первых. Как выяснилось, там принимают двое: один записывает данные, другой, собственно, берет мазки. Пристроившись в хвост пока еще небольшой очереди, слышу: «Надо заполнить анкету, без нее не обслуживают». Цена вопроса – 3 тысячи рублей.

Дальше был квест. Люди на весу (столов на всех не хватало, да и можно пропустить очередь) чиркали в бумажках, пытая друг друга: «Тут сказано данные паспорта. Нашего или заграна?» и так далее.

Анкеты победили, но обнаружилось, нужно заполнять еще один документ. И снова эквилибристика. Душно, тесно, пусть и в маске, я простояла около часа. И была 25-й. А остальные?

Результат анализа ждала долго. Нервничала, трое суток скоро пройдут, и…? Оставалось меньше двух часов, как в почту упал тот самый документ, а в нем: «РНК коронавируса не обнаружено».