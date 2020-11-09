Врачи в красноярском онкодиспансере проводят операции по лечению рака шейки матки, после которых пациентки могут родить ребенка

Специалисты краевого онкодиспансера впервые самостоятельно провели лапароскопическую трахелэктомию Фото: краевой онкодиспансер

Рак шейки матки находится на третьем месте в структуре женской онкологической заболеваемости Красноярского края после рака молочной железы и тела матки. Чаще всего он поражает женщин в возрасте от 35 до 50 лет. Большую часть времени болезнь прогрессирует скрыто, но выявить ее на ранней стадии помогает цитологическое исследование мазка из шейки матки. Такое исследование проводится во время профилактических осмотров и диспансеризации женщинам от 18 до 64 лет раз в три года. При наличии медицинских показаний и чаще.

Количество этих операций очень ограничено Фото: краевой онкодиспансер

Чем раньше диагностировано заболевание, тем больше шансов на полное излечение. Тем более что сейчас применяются новейшие методы для лечения.

Специалисты краевого онкодиспансера впервые самостоятельно провели радикальную влагалищную трахелэктомию с лапароскопической ассистенцией. Эта операция подразумевает удаление шейки матки и тканей вокруг матки с иссечением лимфоузлов в малом тазу через небольшие проколы.

- В отделение поступила пациентка с диагнозом «рак шейки матки», - рассказала Ирина Милеева, заведующая отделением онкогинекологиченской хирургии. - По всем показаниям она подходила для проведения трахелэктомии – в этом случае удаляется шейка матки, а саму матку сохраняют, то есть женщина в будущем способна выносить и родить ребенка. Около года назад в стенах онкодиспансера прошел мастер-класс по проведению лапароскопической трахелэктомии, на этот раз мы решили выполнить ее самостоятельно.

Операция была проведена успешно Фото: краевой онкодиспансер

Трахелэктомии с помощью открытого доступа проводятся в онкодиспансере с 2015 года. Количество этих операций очень ограничено - не более 5–6 в год. Все потому что пациенток подобрать сложно: есть строгие показания.

– В первую очередь, это, конечно, желание пациентки сохранить возможность родить ребенка, - пояснила Ирина Милеева. - Другие показания: возраст до 30 лет, опухоль должна быть на ранних стадиях, размер образования – не более двух сантиметров, опухолью не задета верхняя часть цервикального канала, отсутствие метастазов в лимфоузлах. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, удаление шейки матки с сохранением при этом матки невозможно.

Первая самостоятельная радикальная лапароскопическая трахелэктомия в краевом онкодиспансере была проведена успешно! Пациентку выписали на седьмые сутки после операции никаких осложнений! Добавим, что при открытой операции женщин обычно выписывают только на 10-12 сутки.

Заведующая гинекологическим отделением Ирина Владимировна Милеева Фото: краевой онкодиспансер

Гинекологическое отделение краевого онкодиспансера участвует в конкурсе «Клиника года - 2020». В номинации «Достижения в медицине» его представляет заведующая Ирина Милеева.

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