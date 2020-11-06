Вредит имиджу: в Якутии родившую ребенка девятиклассницу педагоги выжили из школы, чтобы не портила статистику

В Якутии родившую ребенка девятиклассницу педагоги выжили из школы, чтобы не портила статистику. Фото: Мария ЛЕНЦ

- А если я хочу учиться?

- Вот и иди в вечернюю. Таким у нас не место!

Девятиклассницу Алену Д. из села Сунтар в Якутии учителя буквально выживали из школы за то, что она родила ребенка. А, значит, по словам педагогов, портила и репутацию, и статистику.

Все вскрылось совершенно случайно. Не так давно отец Алены пошел под суд за хулиганство. А, кода давал показания, разоткровенничался:

«Дочка-девятиклассница родила ребенка. К нам домой пришла ее классная и начала требовать: пусть переходит в вечернюю школу, а то такие ученицы вредят имиджу школы. После ее ухода мы поссорились. Дочка с ребенком ушла к родным, я выпил и наломал дров» (подрался на улице).

Подозреваемого осудили, а вот за его дочь решили вступиться. Отец рассказывал: несмотря на то, что у дочки появилось много других забот, окончить школу она хочет.

- То есть педагоги нарушили права несовершеннолетней на образование, - установили в суде. – Это прямая дискриминация.

Вскоре судья вынес постановление о служебной проверке в школе. Но его попросту проигнорировали. Тогда пришлось вмешаться прокуратуре.

В итоге начальнику районного отдела управления образования выписали представление – о нарушении прав ребенка на образование. А за неисполнение постановления судьи виновник попал под административное дело.

В конце концов, чиновнику назначили штраф. А юную маму вернули за парту, сейчас она учится в своей школе.

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