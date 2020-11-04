КРЯКК-2020 онлайн: 5 событий, которые нельзя пропустить

К сожалению, полистать книги и поговоритьс издателями в этом году не получится.... Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году все события сконцентрированы всего лишь в двухдневной программе. И есть события, которые невозможно пропустить!

Лекция: «Лев Толстой. Опыты прочтения»

4 ноября, 10.00 мск (14.00 крск)

Лекция Андрея Зорина доктора филологических наук, профессора Оксфордского университета, профессора МВШСЭН, историка культуры основана на книге «Жизнь Льва Толстого — опыт прочтения», в которой была сделана попытка предложить интегральное понимание судьбы писателя, включающее анализ его художественных и философских произведений, и выявить уникальную целостность и последовательность его жизненного пути.

«Новая этика в кино»

4 ноября, 13.00 мск (17.00 крск)

Новая этика в кино и за его пределами. Так ли уж она нова? Чем и кому она грозит? Кого и от чего может спасти? Ждут ли нас перемены не только в регламенте премии «Оскар», но и за его пределами? Ответы на эти вопросы попробует отыскать кинокритик Антон Долин в дискуссии с литературным критиком Галиной Юзефович.

Дебаты премии «НОС. Новая словесность»,

4 ноября, 15.00 мск (19.00 крск)

«НОС. Новая словесность» — ежегодная литературная премия, основанная Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной литературе на русском языке. По итогам открытых дебатов будет объявлен шорт-лист премии 2020 года.

Ценностные ориентиры поколений

5 ноября, 11.30 МСК (15.30 КРСК)

Осенью 2020 года Фонд Фридриха Науманна провел исследование о ценностях, разделяемых представителями поколений двенадцати семей. Ключевой вопрос проекта был сформулирован следующим образом: «Что для Вас важно?». В ходе глубинных биографических интервью респондентам было предложено коснуться различных событий их жизни, которые так или иначе обозначили их ценностные ориентиры.

Спецпоказ КРЯКК – интерактивный фильм «Все сложно» 18+

5 ноября, 17.00 МСК (21.00 КРСК)

«Все сложно» – история обычной девушки. Только у нее особый статус. Такой, что пойти в детский сад, найти друзей, влюбиться, выйти замуж, родить ребенка – сложно абсолютно все. Главная цель фильма – изменить отношения общества к людям с ВИЧ-положительным статусом. «Все сложно» — это романтическая комедия со звездным составом актеров. Одновременно это новый подход к просмотру фильмов, где зритель становится активным участником. Проживите историю вместе с героиней, сделайте свой выбор.

Фильм доступен на сайте КРЯКК в течение трех часов. Выбирайте удобное для себя время и проживайте историю. Продолжительность фильма: 35 минут.

Напомним, Красноярская ярмарка книжной культуры проходит 4 и 5 ноября на сайте kryakk.ru.com

Инициатором и организатором этого культурного фестиваля традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова.

И также традиционно принимает участие в ярмарке «Комсомольская правда». Только 2 дня, 4 и 5 ноября в интернет-магазине kp124.ru будет скидка на все 14% по промокоду КряКК-20.

Куда еще пойти

Есть ли жизнь в offline? 9+

Главный герой интернет-мюзикла в одном действии Кот — романтик, бродяга, поэт и музыкант — хочет любить и радоваться здесь, а не в виртуале. Он откажется от головокружительной карьеры в музыкально-урчальной группе «Сахарные хвостики» и вытворит такое...

Театр кукол

5 ноября, 19.00

19 ноября, 14.00, 19.00

Большой этнографический диктант

Участникам предстоит ответить на 20 вопросов общефедеральной части (она едина для всех участников), а также 10 вопросов региональной части, учитывающей специфику Красноярского края.

Ответить на все вопросы предстоит за 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.

Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.

Выполнить задания можно с 3 по 8 ноября.

Участие бесплатное.

XIV Большой фестиваль мультфильмов

Это крупнейшее анимационное событие в России, которое включает показы короткометражных и полнометражных фильмов со всего мира, мастер-классы, встречи, ретроспективы и лекции.

Стратегический партнер — Фонд Михаила Прохорова

На фестиваль по предварительной регистрации попадет любой желающий из любой точки России.

В полнометражную программу вошли двенадцать премьер. Две из них можно будет увидеть на Открытии фестиваля.

Еще зрителей БФМ попадут на своего рода фестиваль в фестивале. Он будет посвящен немецкой анимации, ее истории и современности.

«Фабрика мультфильмов» в этом году будет доступна из любого места, где есть интернет – все 9 цехов будут работать онлайн с 31 октября по 8 ноября. На «Фабрике» будут открыты цеха предметной, рисованной, пластилиновой, сыпучей, коллажной, лего анимации, можно будет попробовать поработать со звуком или сделать свой телеспектакль.

И еще одно нововведение – на протяжении всего фестиваля на фестивальном канале YouTube будут проходить открытые встречи с участниками фестиваля и мастер-классы режиссеров.

До 9 ноября.

"Вдоль по улице" Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им.М.С.Годенко 6+

Концерт, открывающий 60-й творческий сезон Красноярского государственного ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко. Танцевальные постановки из золотого фонда Мастера.

Исполнители:

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко

В 70-е годы прошлого века популярной была шутка: «Вчера в Красноярск на кратковременные гастроли прибыл Ансамбль танца Сибири». Да, наш город всему миру открыл именно Михаил Семёнович Годенко. Ансамбль преодолел тысячи километров, побывал с концертами более чем в 70 странах мира. И если поначалу иностранцы воспринимали Красноярск как провинциальный, засыпанный снегом, то спустя время, поддавшись очарованию блондинок и увлечённые сумасшедшим ритмом, люди разных национальностей, в разных концах планеты полюбили и этот вихревой танец, и далёкую заснеженную Сибирь.

Первый концерт нового сезона Ансамбль даст в родном городе. И это традиция. В основе программы — номера золотого фонда М.С. Годенко. Знаменитые постановки Мастера остаются абсолютными хитами на протяжении всего счастливого пути коллектива: хореографические сюиты «Сибирь моя» и «Вдоль по улице!», казачий пляс «Красный яр», шуточный танец «Сибирская потеха», игровая пляска «Параня» и др.

Ансамбль сегодня представляет Сибирь и Россию на самом высоком уровне: в Большом Кремлёвском дворце на традиционном приёме от имени Президента Российской Федерации для членов Госсовета, посвящённом Новому году; в Совете Федерации, в честь 85-летия Красноярского края; на всемирной зимней Универсиаде 2019, на праздновании 400-летия города Енисейска и т.д. Коллектив — художественное достояние России; он признан особо ценным объектом культуры Красноярского края. Каждое его представление — праздник!

В программе танцевальные постановки из золотого фонда коллектива, включая номера, недавно восстановленные из архива М.С. Годенко нынешним составом Ансамбля танца Сибири.

Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение

Большой концертный зал

5 ноября19:00

Стоимость билетов: 350—950

Билеты в наличии

Другие даты и время

Большой концертный зал - 350—950 р - 06.11.2020 в 19:00

Большой концертный зал - 350—950 р - 08.11.2020 в 18:00