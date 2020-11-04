В Туве при лобовом столкновении иномарки и ВАЗа погибла женщина, еще 10 человек пострадали

В ДТП пострадали 10 человек Фото: МВД Тувы

Смертельная авария произошла 4 ноября в Туве. Около полудня на 895 километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» (Улуг-Хемский район) лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате один человек погиб, еще десять участников ДТП госпитализированы.

автомобили сильно повреждены Фото: МВД Тувы

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. По предварительным данным, водитель «Nissan Liberty» двигался в западном направлении. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автомобиль вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал «ВАЗ 219010».

Потребовалась помощь спасателей для деблокировки пострадавших Фото: МВД Тувы

В результате столкновения пассажирка «ВАЗа» от тяжелых травм погибла на месте. Еще десять человек, среди которых пять детей в возрасте от 6 до 15 лет, были госпитализированы в Улуг-Хемскую районную больницу. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, два ребенка попали в реанимацию, у остальных пострадавших ссадины и ушибы.

Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу Фото: МВД Тувы

- Для деблокировки пострадавших из машин привлекались сотрудники 17 пожарно-спасательной части по охране Улуг-Хемского района и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. - В настоящее время для установления всех обстоятельств на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Машины столкнулись лоб в лоб Фото: МВД Тувы

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