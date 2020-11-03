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Здоровье

«Перед глазами всегда был опыт мамы»: медицинская сестра краевого онкодиспансера стала лучшей в своем деле

Марина Шатова участвует в конкурсе «Клиника года - 2020» в номинации «Герой года»
Источник:kp.ru
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Марина Шатова на работе Фото: краевой онкодиспансер

Марина Шатова на работе Фото: краевой онкодиспансер

В апреле 2020 года в министерстве здравоохранения Красноярского края были подведены итоги профессионального конкурса «Лучший специалист Красноярского края со средним медицинским образованием». В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» одержала победу старшая медицинская сестра дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии №2 краевого онкодиспансера Марина Шатова.

А сейчас коллеги выдвинули ее на номинацию «Герой года» в проекте «Клиника года - 2020», который уже третий год подряд проводит «Комсомольская правда» - Красноярск.

В небольшом интервью Марина Шатова рассказала, почему выбрала такую профессию и как проходят ее трудовые будни.

В краевом онкодиспансера Марина работает с 2011 года Фото: краевой онкодиспансер

В краевом онкодиспансера Марина работает с 2011 года Фото: краевой онкодиспансер

Выбор профессии

Откровенно говоря, профессию я особо никогда не выбирала. Перед глазами всегда был опыт мамы, которая давно и по сей день работает фельдшером в амбулатории поселка Запасной Имбеж Партизанского района. Кстати, мамина двоюродная сестра – медсестра поликлиники в Заозерном, моя родная сестра – медсестра в оперблоке роддома №5, а двоюродная – медсестра в кардиоцентре. О каком выборе тут может идти речь? Я еще со школы знала, кем стану!

В 2003 году я с отличием окончила Красноярский базовый медицинский колледж по специальности «лечебное дело», а в 2009 – медицинский университет по специальности «организация сестринского процесса».

Сестринский уход – важнейший процесс выздоровления пациента Фото: краевой онкодиспансер

Сестринский уход – важнейший процесс выздоровления пациента Фото: краевой онкодиспансер

Трудовой путь

В 2002 году начала работать санитаркой оперблока в родильном доме №5. Затем я работала в БСМП медицинской сестрой палаты интенсивной терапии нейрохирургического отделения, совмещая эту должность с должностями медицинской сестры процедурного кабинета и перевязочного и палатной медсестры. Была дублером старшей медсестры.

В краевом онкодиспансера работаю с 2011 года. Сначала была медицинской сестрой отделения опухоли головы и шеи с функцией дублера старшей медицинской сестры, затем стала старшей медицинской сестрой кабинета трансфузиологии, а с января 2019 – старшей медицинской сестрой только что открывшегося дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии №2.

От правильной работы медсестры часто зависит настрой больного и результат операции Фото: краевой онкодиспансер

От правильной работы медсестры часто зависит настрой больного и результат операции Фото: краевой онкодиспансер

В чем заключается работа

Нужно правильно организовать работу отделения, среднего и младшего персонала, а также на мне лежит обеспечение лекарственными средствами, наставничество. Я постоянно слежу за правильностью учета, хранения и введения противоопухолевых препаратов, оцениваю санитарное состояние отделения, готовность процедурного кабинета к работе, выдаю расходный материал и лекарственные средства, регистрирую пациентов, направляю их к врачам, выписываю направления на дополнительное обследования, составляю требования на лекарственные препараты и расходный материал, веду учет дорогостоящих лекарственных препаратов и многое другое.

Также веду постоянную работу со студентами медицинских колледжей, медицинского университета. Знакомлю их с организацией и спецификой работы своего отделения, обучаю студентов работе в процедурном кабинете химиотерапии, являюсь наставником молодых специалистов. Мне очень хо

Важен индивидуальный подход к каждому пациенту Фото: краевой онкодиспансер

Важен индивидуальный подход к каждому пациенту Фото: краевой онкодиспансер

чется донести до них всю важность профессии и привить любовь к выбранному делу.

Работа медицинской сестры в онкологии психологически сложная, а медицинской сестры в химиотерапии тем более. Ведь нужно не только правильно соблюсти технику разведения и введения противоопухолевых препаратов, но и правильно подготовить пациента к процедуре. Как? Успокоить, рассказать о возможных осложнениях, возможных реакциях на введение препарата. Все это требует предельного внимания, понимания своих задач, ответственности.

Сестринский уход – важнейший процесс выздоровления пациента. Поэтому так важен индивидуальный подход. Это считаю главным в своей работе. Современный уровень развития сестринского дела требует от медсестры умения самостоятельно оценивать состояние и потребности больного, вести правильное наблюдение за ними, применять обоснованные решения, связанные с определенной ответственностью. Часто от профессиональной компетентности медсестры зависит успех лечения пациента.

КСТАТИ

Голосование за участников конкурса продлится до 15 ноября включительно. Проголосовать за Марину Шатову можно по этой ссылке.

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