Как подписаться на журнал «Земля и люди на Енисее»

1. Если ваше предприятие работает в системе АПК Красноярского края, то вы можете оформить подписку на печатную версию журнала «Земля и люди на Енисее», обратившись письмом на адрес редакции:

660022, г.Красноярск, улица Никитина, 3 Б, ООО «Комсомольская правда в Красноярске», редакция «Земля и люди на Енисее»

или по электронному адресу zil.kraskp@phkp.ru

ВНИМАНИЕ! Подписку на печатную версию журнала «Земля и люди на Енисее» на 2021 год можно оформить с 1 ноября по 30 декабря 2020.

2. Если Вы хотите подписаться на электронную версию журнала «Земля и люди на Енисее», нужно всего лишь отправить в редакцию заявку на адрес zil.kraskp@phkp.ru

Дополнительные справки можно получить по телефону: (391)-206-96-55

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