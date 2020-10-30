ФСБ ликвидировала нарколабораторию под Красноярском

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию под Красноярском Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском сотрудники краевого управления ФСБ накрыли целый мини-завод по производству наркотиков. Аппараты, посуда, сырье и тут же готовая продукция, которую производители намеревались продать. Все это в таких количествах, что тянет на много миллионов рублей. А если по эквиваленту Уголовного кодекса, то цена им – вплоть до пожизненного лишения свободы и проживания в колонии каждому участнику преступной группы.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю, в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что трое жителей краевого центра приобрели в пригороде, на территории Емельяновского района, жилой дом. С виду обычный, ничем не примечательный и не вызывающий подозрения.

Наркотики в стадии производства. Фото: пресс-служба ФСБ

Именно там они оборудовали нарколабораторию, в которой занимались незаконным производством и хранением наркотических средств с целью их дальнейшего сбыта. Закупили специальное оборудование и ингредиенты и варили «синтетику». Когда силовики нагрянули, подозреваемые не успели ничего спрятать. У них изъяли 3,5 килограмма мефедрона, 350 литров прекурсоров, а также около 8 литров наркосодержащей жидкости.

- Следственным отделом Управления возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России («Производство наркотических средств в особо крупном размере»). Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в региональной ФСБ.

Подореваемые закупили специальное оборудование. Фото: пресс-служба ФСБ

Это - тоже компоненты для производства наркотиков. Фото: пресс-служба ФСБ