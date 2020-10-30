Как записаться к врачу-офтальмологу в период коронавируса в Красноярске 2020

Как в Красноярске попасть к врачу-офтальмологу Фото: Мария ЛЕНЦ

Где в Красноярске попасть теперь к врачу-офтальмологу в ближайшие недели, после того, как глазной центр передали под инфекционный госпиталь для коронавирусных больных? Для многих сейчас это важнейший вопрос, ведь проблемы зрения не требуют отлагательства. В министерстве здравоохранения Красноярского края пояснили, как будет оказываться неотложная и плановая медицинская помощь пациентам с офтальмологическими заболеваниями.

При травмах, острых заболеваниях, термических и химических ожогах, отслойки сетчатки, острых заболеваниях зрительного нерва и других:

- неотложная медицинская помощь населению края в возрасте 18 лет и старше будет проводиться на базе в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» по адресу: Красноярск, улица Партизана-Железняка, 3 а.

При заболеваниях глаза и его придаточного аппарата:

- плановая и консультативная помощь пациентам 18 лет и старше – Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер по адресу: Остров отдыха, 15. Режим работы в рабочие дни с 8.00 до 18.00 часов. Телефон регистратуры: (391) 236-02-12.

При острых заболеваниях, травмах глаза и его придаточного аппарата:

- неотложная помощь детям и подросткам до 17 лет – Красноярская межрайонная детская больница №4 по адресу: улица Юшкова, 22а. Вход в кабинет неотложной помощи со стороны раентген-кабинета. Режим работы круглосуточный. Телефон: (391) 228-29-22.

Заболевания глаз, осмотр детей и подростков с ретинопатией:

- плановая консультативная помощь будет также оказываться на базе Красноярской межрайонной детской больницы №4 по направлению врача-офтальмолога по месту жительства. Вход в поликлинику с обратной стороны здания. Режим работы в будние дни с 8.00 до 18.00 часов. Регистратура: (391) 228-29-22.

Важно: оказание плановой медицинской помощи также будет продолжено в двух медицинских организациях негосударственной формы собственности, которые работают в системе ОМС, по направлению от лечащего врача.