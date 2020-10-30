Где сделать КТ при коронавирусе в Красноярске 2020: кому назначают компьютерную томографию

COVID-19 часто вызывает пневмонию
Фото: Мария ЛЕНЦ
Всем уже известно, что COVID-19 часто вызывает пневмонию. Самый точный метод определения изменений в органе дыхания - компьютерная томография (КТ). Поэтому сейчас это одно из самых востребованных медицинских обследований. Но даже платно проверить свои легкие в период пандемии сложно.
«В поликлинике направление на КТ не дают. Говорят только для тяжелых. Обзвонил все частные клиники. Нигде! Нельзя сдать, где-то закрыли запись до конца года. Можете себе представить. Нигде нельзя сдать платно!», - шокирован красноярец Александр, он лечится от коронавируса в домашних условиях.
Вот и на «прямой линии» с министром здравоохранения края озвучили эту проблему.
Алена Сергеева из Красноярска спросила: «Кому положено КТ при ковиде? Кто должен назначить? Я болею две недели, у меня двухсторонняя пневмония (снимки делала своими силами). На короновирус два мазка пришли положительных, лечусь сама. За это время позвонил один раз участковый терапевт и все».
Борис Немик рассказал, что обращаться за медицинской помощью действительно нужно вовремя, но обследования, тестирования или КТ должны проводиться по назначению врача:
- Некоторые граждане, заметив у себя признаки коронавирусной инфекции, хотят уже в первые дни делать компьютерную томографию. Даже пользуются платными услугами. Я бы не рекомендовал этого делать без назначения врача. По своему опыту, по опыту своих коллег, которые уже переболели, первые 3-4 суток никаких признаков на КТ не будет. Только когда появляются клинические симптомы, КТ покажет изменения. Но это обследование дополнительное, не основное связанное с диагностикой коронавируса. Сейчас уже мы нарастили мощности, в крае развернуто 11 центров по КТ. Но основным обследованием подтверждающим является тест ПЦР и клиническая картина. Уже в процессе лечения кому-то требуется проводить КТ, а кому-то и не требуется и заболевание протекает легко.
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С какими симптомами направляют на КТ?
- температура больше 38,5 в течение трех дней;
- слабость, заторможенность и одышка;
- дискомфорт при дыхании и хрипы;
- боль в груди;
- сложности при попытке сделать вдох;
- снижение содержания кислорода в крови ниже 95 процентов.
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ГДЕ СДЕЛАТЬ КТ В КРАСНОЯРСКЕ
Диагностический центр ЦНИИЛ
Стоимость КТ - от 3 500 тысяч рублей. 16 срезов (для пациентов весом до 120 килограммов).
Адрес: Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1з
Красноярская краевая больница (ККБ)
Стоимость КТ - от 1 955 рублей.
Адрес: Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 3А
Центр сердечно-сосудистой хирургии
Стоимость КТ - от 4 940 рублей. 64 среза (для пациентов весом до 120 килограммов).
Адрес: Красноярск, ул. Караульная, д. 45
Краевой перинатальный центр охраны материнства и детства
Стоимость КТ - от 2 900 рублей.
Адрес: Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2А
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Исследование является одним их самых достоверных на сегодняшний день способов диагностики различных заболеваний, в том числе и заболеваний дыхательных путей. Используется пульмонологами, онкологами, фтизиатрами для выявления патологий. По своей точности КТ значительно превышает привычный рентген. При этом КТ занимает по времени не более 30 минут и совершенно безболезненно (подробнее).