Где сделать КТ при коронавирусе в Красноярске 2020: кому назначают компьютерную томографию

COVID-19 часто вызывает пневмонию Фото: Мария ЛЕНЦ

Всем уже известно, что COVID-19 часто вызывает пневмонию. Самый точный метод определения изменений в органе дыхания - компьютерная томография (КТ). Поэтому сейчас это одно из самых востребованных медицинских обследований. Но даже платно проверить свои легкие в период пандемии сложно.

«В поликлинике направление на КТ не дают. Говорят только для тяжелых. Обзвонил все частные клиники. Нигде! Нельзя сдать, где-то закрыли запись до конца года. Можете себе представить. Нигде нельзя сдать платно!», - шокирован красноярец Александр, он лечится от коронавируса в домашних условиях.

Вот и на «прямой линии» с министром здравоохранения края озвучили эту проблему.

Алена Сергеева из Красноярска спросила: «Кому положено КТ при ковиде? Кто должен назначить? Я болею две недели, у меня двухсторонняя пневмония (снимки делала своими силами). На короновирус два мазка пришли положительных, лечусь сама. За это время позвонил один раз участковый терапевт и все».

Борис Немик рассказал, что обращаться за медицинской помощью действительно нужно вовремя, но обследования, тестирования или КТ должны проводиться по назначению врача:

- Некоторые граждане, заметив у себя признаки коронавирусной инфекции, хотят уже в первые дни делать компьютерную томографию. Даже пользуются платными услугами. Я бы не рекомендовал этого делать без назначения врача. По своему опыту, по опыту своих коллег, которые уже переболели, первые 3-4 суток никаких признаков на КТ не будет. Только когда появляются клинические симптомы, КТ покажет изменения. Но это обследование дополнительное, не основное связанное с диагностикой коронавируса. Сейчас уже мы нарастили мощности, в крае развернуто 11 центров по КТ. Но основным обследованием подтверждающим является тест ПЦР и клиническая картина. Уже в процессе лечения кому-то требуется проводить КТ, а кому-то и не требуется и заболевание протекает легко.

КОНКРЕТНО

С какими симптомами направляют на КТ?

- температура больше 38,5 в течение трех дней;

- слабость, заторможенность и одышка;

- дискомфорт при дыхании и хрипы;

- боль в груди;

- сложности при попытке сделать вдох;

- снижение содержания кислорода в крови ниже 95 процентов.

КОНКРЕТНО

ГДЕ СДЕЛАТЬ КТ В КРАСНОЯРСКЕ

Диагностический центр ЦНИИЛ

Стоимость КТ - от 3 500 тысяч рублей. 16 срезов (для пациентов весом до 120 килограммов).

Адрес: Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1з

Красноярская краевая больница (ККБ)

Стоимость КТ - от 1 955 рублей.

Адрес: Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 3А

Центр сердечно-сосудистой хирургии

Стоимость КТ - от 4 940 рублей. 64 среза (для пациентов весом до 120 килограммов).

Адрес: Красноярск, ул. Караульная, д. 45

Краевой перинатальный центр охраны материнства и детства

Стоимость КТ - от 2 900 рублей.

Адрес: Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2А

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Исследование является одним их самых достоверных на сегодняшний день способов диагностики различных заболеваний, в том числе и заболеваний дыхательных путей. Используется пульмонологами, онкологами, фтизиатрами для выявления патологий. По своей точности КТ значительно превышает привычный рентген. При этом КТ занимает по времени не более 30 минут и совершенно безболезненно (подробнее).