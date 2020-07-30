Где сделать КТ в Красноярске: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в Красноярском крае
Во время пандемии коронавируса для многих жителей Красноярского края и краевого центра, где наблюдается наибольшее количество заболевших пневмонией, стал актуальным вопрос проверки легких. Кто-то подозревает у себя COVID-19, другие - просто хотят убедиться, что здоровы. В Красноярске сразу 10 клиник могут предоставить услугу обзорного КТ (компьютерной томографии) легких.
Исследование является одним их самых достоверных на сегодняшний день способов диагностики различных заболеваний, в том числе и заболеваний дыхательных путей. Используется пульмонологами, онкологами, фтизиатрами для выявления патологий. По своей точности КТ значительно превышает привычный рентген. При этом КТ занимает по времени не более 30 минут и совершенно безболезненно.
Рассказываем подробнее, где в Красноярске пройти компьютерную томографию легких, и сколько она стоит.
Диагностический центр ЦНИИЛ
Стоимость КТ - от 3 500 тысяч рублей. 16 срезов (для пациентов весом до 120 килограммов).
Адрес: Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1з
Красноярская краевая больница (ККБ)
Стоимость КТ - от 1 955 рублей.
Адрес: Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 3А
Центр сердечно-сосудистой хирургии
Стоимость КТ - от 4 940 рублей. 64 среза (для пациентов весом до 120 килограммов).
Адрес: Красноярск, ул. Караульная, д. 45
Краевой перинатальный центр охраны материнства и детства
Стоимость КТ - от 2 900 рублей.
Адрес: Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2А
Городская больница №7
Стоимость КТ - от 1644 рублей
Адрес: Красноярск, ул Павлова, д. 4
СКЦ ФМБА на Коломенской
Стоимость КТ - от 3 300 рублей
Адрес: Красноярск, ул. Коломенская, д. 26
Больница скорой медицинской помощи (БСМП)
Стоимость КТ - от 2 205 рублей
Адрес: Красноярск, Курчатова, 17
Медицинский центр «В & К медика» на Шахтеров
Стоимость КТ - от 3 100 рублей.
Адрес: Красноярск, ул. Шахтеров, 25.
«ЛДЦ МИБС» на Вильского
Стоимость КТ - от 2 900 рублей.
Адрес: Красноярск, ул. Вильского, 11
Поликлиника №1 дорожной больницы
Стоимость КТ - от 3 200 рублей.
Адрес: Красноярск, ул. Ломоносова, 26.
Будьте здоровы!
ИСТОЧНИК KP.RU
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