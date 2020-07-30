Где сделать КТ в Красноярске: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в Красноярском крае

Во время пандемии коронавируса для многих жителей Красноярского края и краевого центра, где наблюдается наибольшее количество заболевших пневмонией, стал актуальным вопрос проверки легких. Кто-то подозревает у себя COVID-19, другие - просто хотят убедиться, что здоровы. В Красноярске сразу 10 клиник могут предоставить услугу обзорного КТ (компьютерной томографии) легких.

Исследование является одним их самых достоверных на сегодняшний день способов диагностики различных заболеваний, в том числе и заболеваний дыхательных путей. Используется пульмонологами, онкологами, фтизиатрами для выявления патологий. По своей точности КТ значительно превышает привычный рентген. При этом КТ занимает по времени не более 30 минут и совершенно безболезненно.

Рассказываем подробнее, где в Красноярске пройти компьютерную томографию легких, и сколько она стоит.

Диагностический центр ЦНИИЛ

Стоимость КТ - от 3 500 тысяч рублей. 16 срезов (для пациентов весом до 120 килограммов).

Адрес: Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1з

Красноярская краевая больница (ККБ)

Стоимость КТ - от 1 955 рублей.

Адрес: Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 3А

Центр сердечно-сосудистой хирургии

Стоимость КТ - от 4 940 рублей. 64 среза (для пациентов весом до 120 килограммов).

Адрес: Красноярск, ул. Караульная, д. 45

Краевой перинатальный центр охраны материнства и детства

Стоимость КТ - от 2 900 рублей.

Адрес: Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2А

Городская больница №7

Стоимость КТ - от 1644 рублей

Адрес: Красноярск, ул Павлова, д. 4

СКЦ ФМБА на Коломенской

Стоимость КТ - от 3 300 рублей

Адрес: Красноярск, ул. Коломенская, д. 26

Больница скорой медицинской помощи (БСМП)

Стоимость КТ - от 2 205 рублей

Адрес: Красноярск, Курчатова, 17

Медицинский центр «В & К медика» на Шахтеров

Стоимость КТ - от 3 100 рублей.

Адрес: Красноярск, ул. Шахтеров, 25.

«ЛДЦ МИБС» на Вильского

Стоимость КТ - от 2 900 рублей.

Адрес: Красноярск, ул. Вильского, 11

Поликлиника №1 дорожной больницы

Стоимость КТ - от 3 200 рублей.

Адрес: Красноярск, ул. Ломоносова, 26.

Будьте здоровы!