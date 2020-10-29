«Вот это няшка»: минстрой Хакасии прославился благодаря фото своей сотрудницы на официальной странице

Лицо минстроя Хакасии. Фото: соцсети

Министерство строительства Хакасии неожиданно стало одним из самых популярных административных ведомств, причем не только в республике, но уже и за ее пределами.

- Теперь лицо минстроя?!?

- Кто это? Хорошенькая

- Министр?

- Она же совсем молода и уже министр что ли?

- Что за гламур

- Народное правительство, народу нрависа)))

Никогда такого не было, и вдруг – целая лента комментариев появилась на официальной странице министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии в «Фейсбуке». А следом количество подписчиков начало расти, как на дрожжах. Тысячу, две, три – сегодня уже 3624 человека.

А все почему?

Потому что три дня назад там сменилась аватарка, которая вызвала ажиотаж у подписчиков. Вместо будничной тематической картинки (какой – сейчас уже вряд ли кто-то помнит, то ли панорама дома, то ли логотип) появилось лицо миловидной блондинки. Девушка на фоне баннера, а на нем, чтобы все понимали – отсыл к ведомству, которое она представляет.

«Добрый день. Меня зовут Ярослава Сергеевна, я работаю пресс-секретарем ведомства. Если у Вас есть вопросы – их можно задать в личные сообщения. Сейчас официальные аккаунты ведомств проходят верификацию, в связи с чем возникла необходимость обновить аватарку» - поясняет девушка.

Подписчики реагируют (орфография сохранена):

- Очень приятно, успехов вам в работе!

- Добрый день Ярослава Сергеевна. Рад знакомству) не знал что в Минстрое есть такая должность)

- Конечно, плохая идея выставить свое фото на официальной страничке министерства

- Как правило, пресс-секретарь не является медийным лицом компании. Завтра придёт другая девочка, фото сменят или это оставят?

- Минстрой - организация государственная, мне лого достаточно, я понимаю, любой вопрос дан именно ответственно и официально, а не с подиума фотомоделью. Девушка прекрасна! Но неуместно совсем, и заскорузлость здесь не при чем. Минстрой - проблема на проблеме, зато теперь красиво))))).

- Мне кажется, это самая популярная фотография на странице Минстроя:).

Героиня, как выяснилось - Ярослава Фисунова, мы созвонились с красавицей.

- Это был не совсем моя инициатива, - пояснила Ярослава Фисунова «Комсомольской правде»-Красноярск. - У нас в правительстве Хакасии приводятся в порядок социальные сети. Если есть официальная группа ведомства, то личный аккаунт ведомства нужно перевести в аккаунт для живого человека, который является администратором этой группы. А поскольку я представляю минстрой, то там и появилась моя фотография. Снимок был сделан на рабочем месте, позади наш официальный фон.

Девушка признается, что хотя многие комментаторы и оценили ее фотографию, ей самой она не нравится – просто потому, что она сама не любит фотографироваться. Ярославе 23 года, работает в ведомстве год, после того, как окончила Хакасский госуниверситет по специальности «Жарналистика». Всегда хотела работать по специальности и ей повезло. Кстати, подсказал о вакансии пресс-секретаря минстроя ее университетский преподаватель. Подала резюме, министр одобрил.

- Когда я только устроилась, я смутно представляла, что происходит и как все устроено. А теперь вошла в курс дела. Порой, когда я в приемной подменяю и кто-то звонит, я уже знаю, что отвечать на вопросы.

Из увлечений Ярославы – любительское фото. Есть молодой человек, с которым у них все серьезно. Так что тем, кто пытается подать заявку на близкое знакомство, шансов – никаких.

- Я не ожидала такой реакции подписчиков. В других социальных сетях подобной реакции не было. Была пара лайков, написали пару сообщений. А «Фейсбук»… прихожу с утра на работе и не понимаю, что с ним. Наш министр, к слову, отнесся к этому с позитивом. В любом случае, мои функции от этого не изменились.