«У судьи не хватило квалификации»: адвокат прокомментировал лишение Евгения Устюгова олимпийских медалей

Олимпийского чемпиона биатлониста Евгения Устюгова лишили трех медалей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередным скандалом решила прогреметь антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD). После некоторого затишья, вызванного пандемией, международные борцы с допингом спорте объявили об очередном «акте справедливости». Красноярский биатлонист Евгений Устюгов попал под пресс – его лишают наград, завоеванных им в период с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/14.

Речь идет о трех медалях: это золото в масс-старте Олимпиады в Ванкувере 2010 года (к слову, это была первая олимпийская медаль высшей пробы в мужском биатлоне для России за 16 лет). Еще бронза Ванкувера за эстафету. И плюс золото в эстафете на Сочинской Олимпиаде 2014 года.

«Дело» на Устюгова завели в 2018 году, через 4 года после того, как он закончил спортивную карьеру. В феврале 2020 года признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Затем пригрозили аннулировать все результаты российской команды на выступлениях в Сочи, затем добрались и до ванкуверских наград.

По словам адвоката, арбитр проигнорировал несколько важных аргументов защиты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат спортсмена Алексей Панич назвал такое решение CAS ADD о лишении медалей смехотворным. И сделал акцент на том, что арбитр проигнорировал ряд важных процедурных аргументов защиты, допустил нарушение материального и процессуального права. Что, по мнению Панича, говорит о низкой квалификации арбитра. На основании этого решение суда будет обжаловано в ближайшие дни.

- Решение выглядит просто смехотворно, является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным при отсутствии какого-либо юридического анализа и обоснования, - заявляет Алексей Панич и поясняет. – Во-первых, Международный союз биатлонистов (IBU) не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело (за отсутствием каких-либо новых доказательств) – это вопиющее нарушение общепризнанного принципа рес юдиката.

Во-вторых, говорит Панич, CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Устюговым карьеры. Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил свое мнение и в нарушение правовых норм направил свое заявление в некомпетентный орган.

Первое олимпийское золото в Ванкувере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам адвоката все доказательства невиновности олимпийского чемпиона грубо игнорировались. Арбитр посчитал, что раз в крови спортсмена повышенный уровень гемоглобина то, однозначно, тот принимал запрещенные вещества. И напрасно судье показывали результаты исследований, которые объясняли, что у Устюгова повышенный гемоглобин из-за генетики. И показывали результаты проб 2017 года – бесполезно: виновен и все.

Задействовали Григория Родченкова (того самого экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории, который сбежал на запад и начал «разоблачительную» войну против российских спортсменов). Но Родченков оказался фигурой, притянутой за уши – с Устюговым он не был знаком и доказательств вины не имел.

В конце концов Алексей Панич заявил:

- Мы верим в невиновность Евгения Устюгова и будем обжаловать это несправедливое решение до конца.

СПРАВКА КП

Евгений Устюгов родился 4 июня 1985 года в Красноярске. Заслуженный мастер спорта России, двукратный серебряный призер чемпионата мира 2011 года, обладатель малого Кубка мира в масс-старте в сезоне 2009/2010 годов. Олимпийский чемпион 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи. Завершил спортивную карьеру в 2014 году.

Евгений Устюгов родился в спортивной семье, его мама – мастер спорта по лыжным гонкам, а отец – кандидат в мастера спорта). Встал на лыжи в 3 года. Но биатлоном стал заниматься биатлоном в 1997 году, когда ему было 12 лет. Первый тренер – Виктор Ермаков. Через 9 лет Устюгов уже дебютировал в сборной России.

Евгений Устюгов имеет два диплома: Сибирского государственного технологического университета по специальности «Лесоинженерное дело». И магистратура Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета.

С 2009 года женат на бывшей биатлонистке Александре Бондаревой, у них два сына и дочь.