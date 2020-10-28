Закрыть нельзя, модернизировать

На самой большой печи «Красноярского цемента» установили швейцарский электрофильтр

В октябре на Красноярском цементном заводе остановили вращающуюся печь №5, чтобы заменить отечественную газоочистную установку электрофильтром швейцарского производства. Это самый большой и мощный печной агрегат из трех имеющихся на предприятии: диаметр 4 метра, длина 150 метров, производительность – до 35 тонн цемента в час. Запустить обновленную печь планируется в ноябре. Грядущее событие стало поводом для разговора с управляющим директором ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Владимиром Афанасиным.

- Владимир Анатольевич, что даст новый электрофильтр городу и горожанам?

- Мы меняем фильтр «ЭГАВ», который, кстати, несмотря на солидный срок эксплуатации, до последнего дня своей работы обеспечивал соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), на более современную, эффективную и надежную модель. Помимо того, что новый электрофильтр способен очищать отходящие газы печи обжига №5 от неорганической пыли в соответствии с требованиями действующего законодательства, его запуск поможет повысить уровень экологической безопасности производства в целом. Мы завершаем масштабный инвестиционный проект стоимостью 223 млн рублей, направленный на снижение воздействия на окружающую среду. Это одна из важнейших, глобальных задач предприятия.

Владимир Афанасин, управляющий директор ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»)

- Красноярцам хочется почувствовать экологический эффект здесь и сейчас. Насколько быстро можно провести экологическую модернизацию производства?

- К сожалению, это долгая, сложная, планомерная работа, результат которой не может быть достигнут моментально. В текущем году на темпы реализации инвестиционных программ негативно влияет еще и сокращение емкости цементного рынка на фоне общего экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, снижением курса национальной валюты и другими факторами. В настоящее время предприятия цементной отрасли Сибири загружены на 50%, что является причиной роста себестоимости продукции и падения рентабельности производства. Тем не менее, мы продолжаем реализовывать все запланированные природоохранные проекты. Подчеркну, что предприятию они не приносят никакой экономической выгоды.

– Отдельный вопрос от жителей Водников, которые привыкли связывать пыль в районе с «Красноярским цементом».

- Здесь все дело, скорее, именно в привычке, благодаря которой поддерживается укоренившийся стереотип, давно не соответствующий реальному положению дел. Возможно, когда в 1944 году построили цемзавод, действительно думали в первую очередь о потребностях страны в цементе, а не о сохранении природы. Но с тех пор многое изменилось – и в плане совершенствования экологического законодательства, и в плане расстановки приоритетов. За те 16 лет, на протяжении которых «Красноярский цемент» работает в составе холдинга «Сибирский цемент», компания вложила в реализацию экологических проектов порядка миллиарда рублей.

Например, в 2019 году мы ввели в эксплуатацию новую дымовую трубу высотой 130 метров взамен трех 80-метровых. Чем выше находится источник выбросов, тем шире зона рассеивания, а значит, концентрация загрязняющего вещества в приземном слое ниже – это закон физики. Пыль же, которая оседает на автомобилях, скорее всего, от низких источников.

Кстати, наши сотрудники оставляют машины на парковке, расположенной практически на территории предприятия, где они стоят по 12 часов, и утром после смены все стекла в порядке. Это наши собственные наблюдения. Но есть и официальные данные. По данным краевого министерства экологии, доля «Красноярского цемента» не превышает 2% от общего объема выбросов в Красноярске. Кроме нашего завода в Свердловском районе есть и другие предприятия, транспорт, ТЭЦ и мелкие котельные. Вряд ли случайным совпадением является тот факт, что количество жалоб на пыль начинает возрастать с началом отопительного сезона в Красноярске.

Безусловно, предприятия цементной промышленности, как и любые другие, воздействуют на окружающую среду. Первый вариант – закрыть их. Тогда сотни людей потеряют работу, бюджет – налоговые выплаты, строители – цемент от местного производителя, который является стратегически важным товаром. Второй вариант – модернизировать. И именно по этому сценарию мы действуем. Сегодня Красноярский цементный завод функционирует в полном соответствии с нормами природоохранного законодательства. Все источники выбросов на производстве оснащены газоочистными установками, их у нас 52. Эффективность работы этого фильтрующего оборудования очень высокая, от 99,6 до 99,9%.

- Вы сейчас назвали несколько цифр, которые показывают снижение выбросов. А кто и как контролирует эти выбросы?

- У завода есть собственное подразделение, которое анализирует качество промышленных выбросов, атмосферного воздуха и производственной среды, эффективность пылегазоочистных установок. В 2019 году наша лаборатория аккредитована в национальной системе Росаккредитации в соответствии с ISO/IEC 17025 и внесена в соответствующий реестр.

Постоянный контроль показателей запыленности ведется также в пунктах, расположенных на границах санитарно-защитной зоны предприятия – на протяжении последних лет ни в одном из них не зафиксировано превышение содержания пыли. И, конечно, нас контролируют министерство экологии и общественники.

Подготовила Татьяна Рябинина.

Фото Дмитрия Шабалина.