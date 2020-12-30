Малышка на велосипеде растерянно оглядывалась по сторонам, явно не понимаю, куда дальше. Притормозил: «Что стряслось?». Сказать что-то она не смогла – расплакалась. - Давай-ка звонить в полицию и искать твоих родителей, - забеспокоился мужчина.… Эта история произошла в Абакане (Хакасия) 13 июля 2020 года. Здесь случайный водитель помог поймать отморозка, напавшего на 8-летнюю девочку.Поздним вечером Сергей Романов, капитан, старший инспектор УФСИН по республике, ехал со службы. И тут у дороги увидел девочку на велосипеде. Одна в темноте на трассе, что с ней? - нахмурился мужчина. Вышел, начал расспрашивать. Оказалось, с ребенком случилось страшное.Всхлипывая, призналась: убежала от какого-то дядьки, хочет, к маме. А как попасть домой, не знает. Через какое-то время смогла назвать адрес. Капитан отвез девочку домой и сразу позвонил в МВД. Понимал, еще немного, и время будет упущено.Вскоре полицейские были на месте. А затем делом занялись следователи. Как выяснилось, ребенок в самом деле попал в беду. Что же случилось?Вечером девочка вместе с друзьями вечером зашла в магазин, говорят в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Там с ними заговорил какой-то мужчина. Дал всем денег на игрушки, а 8-летней школьнице пообещал купить что-то сам, поманил за собой.«Затем обвиняемый, 50-летний мужчина, он находился в состоянии опьянения, привел ребенка в свой гараж, где совершил насилие, - поясняют следователи. – После того, как уснул, девочке удалось убежать».Трудно сказать, что было бы дальше, если бы малышка не столкнулась с Сергеем. Она описала ему тот самый гараж, туда выдвинулись полицейские. И насильника скрутили. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».… Недавно прошел суд. Педофилу дали 16 лет в колонии строгого режима. А капитана Романова наградили за то, что не бросил ребенка в беде. Заместитель руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Дмитрий Позовский вручил ему благодарственное письмо и сказал спасибо – за помощь в раскрытии тяжкого преступления. И неравнодушие, конечно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТаксист из Майкопа спас 12-летнюю девочку от насильника- Даже думать страшно, что могло произойти, если бы Владимир не помог дочери, - с благодарностью в голосе говорят родители школьницы, которую водитель Яндекс.Такси Владимир Якименко из Майкопа спас от насильника и грабителя (подробнее).