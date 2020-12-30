Редкий случай в Якутии: угодившая в петлю охотника лиса сумела освободиться и явилась за помощью к людям. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» стало известно из местного паблика «Новости Якутска».Все произошло в вахтовом поселке Накын Нюрбинского района (это место, где добывают алмазы). Здесь в одной из контор на днях появилась странная посетительница. Кто-то открыл в дверь, и в помещение юркнула ярко-рыжая лисичка. Сотрудники ахнули: «Вот это да, откуда ты?».Причем гостья вела себя весьма прилично. Явно не дичилась. Наоборот, осматривалась с интересом и даже приняла угощение из рук человека. Что за диво?Приглядевшись, поняли: животное попало в беду: на шее у лисицы была петля. Как видно, попала в ловушку охотника, смогла перегрызть лоску (или веревку) и вырвалась на волю. Но затянувшаяся на шее петля рано или поздно могла бы погубить зверька. Так что лиса предпочла переступить через природную осторожность. И не просто подпустила человека, а позволила избавить себя от «удавки».После еще подкрепилась, погрелась (на дворе-то минус 50!) и махнула обратно – в тайгу.- Ничего себе! – пишут в соцсетях. – Дикий зверек, а прибежал за помощью к человеку.- Довели природу-матушку. Лесные обитатели забредают в села, города, печально.- Молодцы, помогли лисичке!- Кстати, с животными, которые не боятся людей, нужно быть осторожнее. Это может быть один из признаков бешенства.- Хорошо, что лиса попала к добрым людям, а не к диким.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДикая косуля прибежала за помощью к людям, спасаясь от стаи бродячих собакУлица 2-ая Боровая в Красноярске практически прилегает к знаменитому на всю страну заповеднику «Столбы». Здесь тихо и уютно, кругом лес и сосновый воздух, а еще сюда частенько совершенно случайно заглядывают в гости обитатели заповедника: то тут, то там на недавно выпавшем снегу видны следы маралов или косуль (подробнее).