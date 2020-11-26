«Малышки исчезли без следа»: пропавших еще в 2013 году в Якутии трехлетних девочек снова начнут искать

Пропавшие девочки, Аяна и Алина.

Когда речь идет о пропавших детях – это всегда страшно и жутко. Эти малышки пропали семь лет назад, и до сих пор о них ничего не известно. Но родные продолжают надеяться.

Бабушка одной из пропавших девочек во время приема граждан по видеоконференции обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой на волокиту при расследовании уголовного дела об исчезновении в 2013 году ее внучки и ее подруги-сверстницы. Дело было возбуждено по ст. 105 УК РФ «Убийство», но результата нет и по сей день.

Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России. Кроме того, в Якутию будут направлены криминалисты Криминалистического центра СК России.

Напомним историю исчезновения двух трехлетних девочек в Якутии в июне 2013 года. Девочек родители привезли из Якутска в гости к бабушкам в отдаленное село Синск Хангаласского района.

Они играли во дворе, оказались без присмотра взрослых примерно на 15 минут, и пропали. Их искали всем миром: местные жители, полицейские, волонтеры, спасатели. С вертолета и на суше. С собаками, водолазами и тепловизором. Экс-глава Якутии Егор Борисов объявлял о вознаграждении в миллион рублей за информацию о пропавших детях. Все тщетно. Девочек не нашли по сей день. Алина Иванова (29.09.2009 г.р.) и Аяна Винокурова (07.10.2009 г.р.) числятся пропавшими без вести.

Тогда, в 2013-м, перетрясли все 380 дворов этого села. А когда специалист по серийным маньякам и педофилам из Санкт-Петербурга Дмитрий Кирюхин, прибыв на место, выдвинул версию о том, что девочек похитил педофил, проверили всех мужчин села. Безрезультатно.

Матери пропавших девочек обратились к экстрасенсам – снова ничего.

Следователи тогда разрабатывали 18 версий преступления, остановились на четырех, связанных с криминалом и несчастным случаем.

В селе тогда был найден повешенным и с ножевым ранением в сердце 32-летний сосед девочек. Он активно участвовал в поисках. И в тот вечер, когда пропали девочки, ездил по селу на машине. Однако сельчане тогда говорили, что он не выдержал давления, но к исчезновению не причастен, просто сдали нервы.

Позже с признанием пришел в полицию дедушка одной из девочек, якобы, он сбил их на машине и закопал. В это не поверили даже родственники.

Прошло уже семь лет. Удастся ли московским криминалистам найти новые ниточки и найти ответ на вопрос, куда же исчезли малышки?