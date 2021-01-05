Встречаем Старый Новый год!Новый год 2021 мы уже встретили, к Рождеству готовы, впереди – самый необычный российский праздник! День будет рабочий, но вечер можно провести в хорошей компании. Рассказываем, куда сходить в Красноярске в январе 2021.Виртуальный концертный зал. Старый Новый год в кругу друзей 12+Посетители виртуального зала смогут провести вечер на настоящей танцевальной площадке: польский танец краковяк, вальс, танго, а также романсы и даже духовный стих старообрядцев!Исполнители: Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр», лауреаты и участники Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» студия танца D-Fusion (by GallaDance), чемпионы Европы и России по аргентинскому танго.Запись концерта от 13 сентября 2017 года в концертном зале им. П. И. Чайковского, продолжительность 1 час.Камерный зал филармонииПр. Мира, 2Б9 января, 17.00Билеты 10 рублей.Старый Новый год 6+Красноярский камерный оркестр дарит на Старый Новый год знаменитое сочинение Антонио Вивальди — цикл концертов «Времена года». Он был написан итальянским композитором в 1725 году, и до сих пор является хитом, одним из самых исполняемых музыкальных произведений в мире.Солистом выступит 16-летняя скрипачка Дарья Манза, лауреат всероссийских и международных конкурсов.Дом офицеровУл. Перенсона, 2013 января, 19.00Билеты 150-300 рублей.Вдохновенные строки 12+Вечер романса в театре оперы и балета с участием ведущих солистов и обширной программой.Театр оперы и балетаУл. Перенсона, 213 января, 19.00Билеты 300-700 рублей.Вместе в Старый Новый год 12+Концерт группы \\"Jam-квартет\\" и \\"77\\".Малый концертный залПр. Мира, 2Б14 января, 19.00Билеты 150—250 рублей.Зимний суриковский фестиваль искусствВ этом году культурную программу разделили на две части — с обычными и онлайн-мероприятиями. Будут и выставки, и концерты, и спектакли, и экскурсии. Но из-за пандемии количество мест сократилось в два раза, поэтому важно успеть с покупкой билета или записью на мероприятие.Фестиваль продлится до 24 января, изучаем программу.«Суриково детство»Истории из детства маленького Васи Сурикова, написанные Натальей Кончаловской, расскажет сказочник Дмитрий Васянович под звуки органной музыки в исполнении Андрея Бардина.Органный зал Красноярской филармонииУл. Декабристов, 205 января, 14.00Билеты 220-280 рублей.Ароматическая экскурсия «Почувствуй Сурикова»Свежий морской бриз, яркий аромат хвои величественных кипарисов, запах выжженной солнцем травы и прохлада крымского утра. Все это можно ощутить, если взглянуть на пейзаж В.И. Сурикова «Алупка». Музей-усадьба В.И. Сурикова совместно с брендом Demeter от «Библиотеки ароматов» представят ароматическую экскурсию.Попасть на экскурсию можно только по предварительной записи, тел. (391)211-24-78.Музей-усадьба В. И. Суриковаул. Ленина, 988, 9 января, 16.0014, 21 января, 19.00Билеты от 150 рублей.Автобусная экскурсия «Застывшее время»Пункт отправления – Театральная площадь. Записаться можно в библиотеке им. М. Горького, тел. (391) 227-34-849, 16, 23 января, 11.00-12.30Участие бесплатное, по предварительной записи.«Василий Суриков: от Ермака к Степану Разину»Выставка отражает второй, «эпический», этап творческого пути великого художника, когда были написаны масштабные исторические полотна: «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы» и «Степан Разин». В экспозиции будут представлены 3 живописные и 11 графических работ Василия Ивановича Сурикова.Красноярский художественный музей имени В.И. Суриковаул. Парижской Коммуны, 2012-24 январяБилеты 150 рублей.«Женщины в кино»Ретроспектива фильмов потомков Василия Сурикова – дочерей Никиты Михалкова, дополненная интерактивными способами взаимодействия со зрителями, а также онлайн- и офлайн-форматами общения с аудиторией. В программе ретроспективы показы картин, созданных женщинами-режиссерами, которые фокусируются на женском персонаже, чьи чувства и переживания находятся в центре истории.«Дом кино»пр. Мира, 8814, 15 января, 19.0016, 17 января, 14.00«Эрмитажные впечатления В.И. Сурикова»Выставка копий произведений художников Возрождения из собрания Эрмитажа, выполненных студентами Сибирского государственного института искусств имени Д. А. Хворостовского, представит те картины, которые вдохновляли красноярца Василия Сурикова в старейшем музее России.Музей художника Б.Я. Ряузоваул. Ленина, 12715 января – 24 январяБилеты 100 рублей.«К Лизе»История любви сибиряка Василия Сурикова и француженки Елизаветы Шаре, связь которых стала возможна благодаря органной музыке.Органный зал Красноярской филармонииул. Декабристов, 2019 января, 19.00Билеты от 250 рублей.Хореографический спектакль «Суриков. Эксперимент»Ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г.М. Петухова предлагает окунуться в мир героев картин Василия Сурикова, которые оживают на сцене на глазах у зрителей.Концертный зал «Новая сцена»Ул. Бограда, 13416 января, 18.00Красноярский городской Дворец культурыПр.Свободный, 4821 января, 19.00Правобережный городской Дворец культурыУл. Коломенская, 2523 января, 17.00Билеты 300 рублей.Концерт-закрытие «Известный и неизвестный Суриков»В программе произведения С. Рахманинова, П. Чайковского, Г. Свиридова. Концертную программу будет сопровождать видеоряд с полотнами Василия Ивановича Сурикова, многие из которых не принадлежат к числу известных работ художника.Исполнители: Красноярский камерный оркестр, Городской духовой оркестр, Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ».Малый концертный залпл. Мира, 2Б24 января, 19.00Вход по пригласительным, тел. 222-39-90.Куда еще пойтиБлондинки. Милан. Париж 12+Легкий, захватывающий хореографический спектакль «Свободный балет», рассказывающий о путешествии подруг и о том, к чему привела их легкомысленность. В программе новые авторские джазовые хореографические постановки Валерия Терешкина.В программе: произведения из репертуара джазового оркестра Гордона Гудвина и итальянского композитора Паоло КонтеПродолжительность 1 час 15 минут, 1 отделениеБольшой концертный залПр. Мира, 2Б9 января, 17.00Билеты 250—650 рублей.Ангелы мира 0+Посетители выставки увидят 25 новых работ художников из разных стран на тему \\"Ангел Хранитель\\". По доброй традиции на новогодней выставке, идеолог проекта, художница Юлия Иванова подготовит основу для общей картины \\"Ангел Рождества\\", в создании которой сможет принять участие любой желающий - посетитель выставки. На выставке работает рождественская лавка сувениров проекта.Дом офицеровУл. Перенсона, 20До 24 январяВход свободный.