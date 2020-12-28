Президент консорциума «Центр стратегических разработок на транспорте (ЦСРТ)» Антон Корень прокомментировал выступление губернатора Красноярского края Александра Усса на итоговой пресс-конференции 23 декабря. Напомним, что среди важных достижений уходящего года глава региона назвал и решение о создании международного транспортного узла на базе аэропорта «Красноярск».- Мы стоим на старте этого решения, но предпосылки для этого есть. Вы знаете, что «Аэрофлот» принял решение сделать аэропорт Красноярска своим вторым домашним аэропортом после Шереметьево. Мы должны были полететь, в широком масштабе, с января, но по понятным причинам отодвинули старт до лета – сообщил Александр Усс, делая акцент на том, что это решение необратимое, коль скоро сам руководитель авикомпании доложил о нем президенту страны.По мнению федерального эксперта, создание в Красноярске полноценного пассажирского хаба обеспечит значительный толчок социально-экономическому развитию региона. Помимо того, что хабовое расписание привлекает в аэропорт трансфертные пассажиропотоки и обеспечивает дополнительные доходы для аэропорта и всех обслуживающих компаний, это позволяет кратно увеличить количество маршрутов из аэропорта.- Жители и гости региона, а также грузоотправители смогут пользоваться прямыми беспосадочными рейсами во все основные города России и крупные международные аэропорты, в первую очередь, в странах Юго-Восточной Азии и Европы. По оценкам ЦСРТ использование прямых авиационных рейсов позволит сократить время, затрачиваемое пассажирами на поездку, в 2,5 раза по сравнению с трансфертными рейсами с пересадкой в других аэропортами и в 15 раз по сравнению с наземными видами транспорта, - считает Антон Корень.Консолидация магистральных и местных пассажиропотоков в результате единого управления аэропортами «Красноярск» и «Черемшанка» повысит качество обслуживания и доступность местных и региональных рейсов в пределах Красноярского края, обеспечивая удобные стыковки с рейсами федеральных и иностранных авиакомпаний.Новые рейсы создадут дополнительные экономические связи, что позволит расширить рынки труда и рынки сбыта. Первое привлечет в Красноярский край более производительные кадры, второе - увеличит масштабы и рентабельность бизнеса, повышая инвестиционную привлекательность края.- В части грузового хаба Красноярск обладает существенными перспективами развития. Итоги 2020 года показали особую значимость рынка грузовых авиаперевозок для глобальной экономики. Авиаперевозчики в особых условиях пересматривали стратегию по формированию парков воздушных судов, уделяя внимание специализированным грузовым воздушным судам.Также президент консорциума «Центр стратегических разработок на транспорте» настаивает, что амбициозный проект по формированию логистического транспортного узла в аэропорту Красноярск, реализуемый совместно с надежным партнером – авиакомпаниями группы «Волга-Днепр», реализуется в нужное время, он определенно позволит достичь положительных эффектов для экономики Красноярского края.- Более чем 15-летнее сотрудничество Красноярска с одним из мировых лидеров в области грузовых авиаперевозок и накопленные аэропортом компетенции по мнению экспертного отраслевого сообщества позволяют рассчитывать, что проект будет успешно развиваться.Создание международного пассажирского и грузового хаба в Красноярске позволит решить одну из главных задач государственной политики – создание новых центров экономического роста.